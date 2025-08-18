SMエンタテインメント所属10組、テレ朝『M:ZINE』に集結 東方神起、SUPER JUNIOR、aespaら日本初披露曲ステージ＆マル秘トーク
韓国の大手芸能事務所・SM ENTERTAINMENT所属アーティスト10組が、9月16日、23日放送のテレビ朝日音楽バラエティー『M:ZINE（エンジン）』（毎週土曜 深0：30〜深1：00※関東ローカル、放送終了後TVer見逃し配信あり）に出演する。「SM ENTERTAINMENT 大集結SP M:ZINE（エンジン）特別編」と題し、東方神起、SUPER JUNIOR、EXO・CHANYEOL、NCT 127、NCT DREAM、aespa、RIIZE、NCT WISH、Hearts2Hearts、XngHan&Xoulが登場する。
【写真】超豪華！『SMTOWN LIVE』出演アーティスト代表者が会見
同番組は、“音楽”MAGAZINEを作るべく、毎月1組ピックアップアーティストを招き、アーティストの魅力を引き出していく音楽バラエティー。Mrs. GREEN APPLE・若井滉斗、相席スタート・山添寛、林美桜アナウンサーらがアーティストの魅力を徹底解剖していく。
韓国4大芸能事務所の1つで、BoA、東方神起、SUPER JUNIOR、少女時代など、多くの人気アーティストを輩出してきたSMエンタテインメント。1995年の設立以来、常に第一線を走り続け、日本におけるK-POPブームをけん引してきた存在でもある。番組では日本初披露の楽曲や「TELASA」でしか見られないパフォーマンスやトークエピソードもある。パフォーマンス楽曲は今後順次発表される。
東方神起は2004年に韓国デビュー、05年に日本デビューを果たして以来、韓国出身アーティストとして初めて東京ドームでのコンサートを成功させ、海外アーティスト最多ドーム公演回数を誇るなど多くの記録を打ち立ててきた。韓国、日本だけにとどまらず、アジア各国、さらに世界でも圧倒的な人気を誇り、名実ともにKINGと言われる東方神起が番組でも抜群の存在感を見せる。
そして、今年デビュー20周年を迎えるSUPER JUNIORは、グループとしての活動だけでなく、タレント、俳優、モデルなど個人活動においてもさまざまな分野で活躍を見せる、K-POP界で唯一無二のマルチエンターテイナー集団。満を持しての同番組登場となる。さらに、ボーイズグループ・EXOの“ハッピーウィルス”CHANYEOL、日本・韓国・中国・アメリカ・カナダと多様な国籍のメンバーで構成されるNCT 127、24年には4度目となるワールドツアーを成功させ、世界中のファンを魅了するNCT DREAMも登場。そして2020年のデビュー以来、中毒性抜群の楽曲と圧倒的なパフォーマンスを武器に世界的人気を博すグローバルグループ・aespaも名を連ねる。24年の韓国音楽祭で16冠を獲得するなど、快進撃を続けるボーイズグループ・RIIZE、次世代トップグループとして躍進中のNCT WISH、グローバルな魅力とフレッシュな感性を兼ね備えたHearts2Hearts、7月31日にソロデビューを果たし、自身のブランドのもと、音楽、パフォーマンス、スタイリング、アートなど、さまざまな分野のクリエイターとタッグを組み、さまざまな活動を展開するXngHan&Xoulのパフォーマンスも見どころとなる。
豪華アーティストの集結に、収録を終えた若井は「本当に全員集まれるなんて…本物だ！と感動しました」と興奮気味にコメント。山添も「ひと目見て分かる豪華さです！」とアピールした。
