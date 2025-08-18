TWICEワールドツアー東京ドーム公演、ライブビューイング決定 全会場360度ステージ展開が話題
多国籍9人組ガールズグループ・TWICEのワールドツアー『TWICE ＜THIS IS FOR＞ WORLD TOUR IN JAPAN』東京ドーム最終公演（9月17日開催）が、全国各地の映画館でライブビューイングされることが18日、発表された。
【ライブ写真6点】2年ぶり来日公演…東京ドーム3daysを成功させたTWICE
TWICEは2024年7月、世界累計約150万人を動員した超大型ツアーの最終公演『TWICE 5TH WORLD TOUR ‘READY TO BE’ in JAPAN SPECIAL』を日産スタジアムで開催。同会場で単独公演を行った初の海外女性アーティストとして新たな記録を打ち立てた。
そんなTWICEにとって6度目となるワールドツアー『THIS IS FOR』は、韓国・仁川インスパイアアリーナ公演を皮切りに、日本では大阪、愛知、福岡、東京の4大ドームにて各2公演を開催。すべての会場で観客席を360度開放し、ステージとONCE（ファンネーム）の境界を感じさせない圧巻のステージで観客を魅了している。
同ツアーには、オリビア・ロドリゴ、ビリー・アイリッシュ、エド・シーラン、マドンナなど、世界的アーティストとのコラボ経験を持つマルチメディアクリエイティブスタジオ「Moment Factory」が参加。TWICEのパフォーマンスを立体的に体感できる、没入感あふれるライブ演出が展開される。
【ライブ写真6点】2年ぶり来日公演…東京ドーム3daysを成功させたTWICE
TWICEは2024年7月、世界累計約150万人を動員した超大型ツアーの最終公演『TWICE 5TH WORLD TOUR ‘READY TO BE’ in JAPAN SPECIAL』を日産スタジアムで開催。同会場で単独公演を行った初の海外女性アーティストとして新たな記録を打ち立てた。
同ツアーには、オリビア・ロドリゴ、ビリー・アイリッシュ、エド・シーラン、マドンナなど、世界的アーティストとのコラボ経験を持つマルチメディアクリエイティブスタジオ「Moment Factory」が参加。TWICEのパフォーマンスを立体的に体感できる、没入感あふれるライブ演出が展開される。