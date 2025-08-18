超特急・M!LKら大集結『EBiDAN THE LIVE 2025』でシャッフル企画 佐野勇斗が芸能界引退前のHARUKIへキス＆労い「よく頑張ったな！」
スターダストプロモーション所属の若手男性俳優・タレントで構成されたアーティスト集団・EBiDAN（恵比寿学園男子部）による、年に1度の大集結ライブ『EBiDAN THE LIVE』（通称：エビライ）が、8月15日から17日の3日間にわたって開催。16日公演のシャッフルユニット企画内では佐野勇斗（M!LK）が、8月末でグループ卒業・芸能界引退するHARUKI（BUDDiiS)へ労いのメッセージを送った。
【ライブ写真】17日公演には…超特急のシャッフルユニット“豪速球”も登場
開催14年目を迎える今回は『EBiDAN THE LIVE 2025 HOTEL NINE STAR』と題し、ホテルがテーマ。ホテルクルーに扮（ふん）したEBiDANメンバーが、天空に浮かぶ「HOTEL NINE STAR」にて、幻想的で刺激的なひとときを3日間にわたり繰り広げた。ここでは16日公演の模様を届ける。
エビライ恒例であるシャッフルユニット企画を今年も実施。本公演では、Lienel、M!LK、ONE N’ ONLYのシャッフルユニットとして“Kiranel”、“YULK”、“DANZEN’ ONLY”が結成された。
まず登場した“Kiranel”（超特急・ユーキ、SUPER★DRAGON・ジャン海渡、ONE N’ ONLY・TETTA、原因は自分にある。・杢代和人、大倉空人、BUDDiiS・SHOOT）が「Mr.Sister」（Lienel）を披露。キラキラなカーニバル衣装で頭に羽をつけ登場し、大阪出身の森田璃空役を担当した大倉は関西弁で「もっともっといくでー！」と会場を煽った。ユーキがTETTAをバックハグするなど、シャッフル企画ならではのメンバーの絡みを見せた。
続く“YULK”（超特急・タカシ、佐野、SUPER★DRAGON・伊藤壮吾、BUDDiiS・HARUKI、FUMINORI）が「テレパシー」（M!LK）を披露。王道アイドル衣装に身を包んだ5人が登場すると、一際大きな歓声が上がった。曽野舜太役を務めたのは8月末でグループ卒業・芸能界引退することを発表しているHARUKI。序盤からキャッチーでキュートなミュージックに合わせ指ハートやルダハートを決め、会場を虜にしていく。曲中では佐野が「HARUKI！お疲れ。よく頑張ったな！」と労いの言葉をかけ、頬にキス。HARUKIは照れ笑いを浮かべ、ファンの心を熱くした。
最後に“DANZEN’ ONLY”（超特急・カイ、M!LK・山中柔太朗、BUDDiiS・FUMIYA、ICEx・筒井俊旭、志賀李玖）が「DOMINO」（ONE N’ ONLY）を披露。兄・HAYATO役をリアル兄弟“高尾兄弟”の弟・FUMIYAが務め、兄譲りの高速ラップで会場を大興奮させた。ラテン調の情熱的な楽曲を、普段のグループでは考えられないほど挑戦的な表情で歌い上げた。
本ライブには、超特急、M!LK、SUPER★DRAGON、Sakurashimeji、ONE N' ONLY、原因は自分にある。、BUDDiiS、ICEx、Lienelによる9組61人が大集結。SHOOTING ACTにはEBiDAN選抜企画・BATTLE BOYSの第7期全国選抜であるBATTLE BOYS SKY、BATTLE BOYS SAKURAが出演した。
【シャッフルユニットメンバー一覧】
■15日公演
・TEDDiiS
SEIYA役：アロハ（超特急）
YUMA役：松村和哉（SUPER★DRAGON）
HARUKI役：飯島颯（SUPER★DRAGON）
FUMIYA役：長野凌大（原因は自分にある。）
MORRIE役：本人
TAKUYA役：本人
KEVIN役：八神遼介（ICEx）
SHOW役：中村旺太郎（ICEx）
FUMINORI役：芳賀柊斗（Lienel）
SHOOT役：武田創世（Lienel）
・原因は自分にパグ▽（▽＝犬の足跡）
桜木雅哉役：リョウガ（超特急）
長野凌大役：田中洸希（SUPER★DRAGON）
武藤潤役：池田彪馬（SUPER★DRAGON）
吉澤要人役：本人
杢代和人役：YUMA（BUDDiiS）
大倉空人役：山本龍人（ICEx）
小泉光咲役：近藤駿太（Lienel）
・ULTRA★PHOENIX
古川毅役：シューヤ（超特急）
柴崎楽役：本人
伊藤壮吾役：NAOYA（ONE N’ ONLY）
池田彪馬役：武藤潤（原因は自分にある。）
田中洸希役：SHOW（BUDDiiS）
松村和哉役：SEIYA（BUDDiiS）
志村玲於役：竹野世梛（ICEx）
ジャン海渡役：森田璃空（Lienel）
飯島颯役：高桑真之（Lienel）
■16日公演
・YULK
吉田仁人役：タカシ（超特急）
佐野勇斗役：本人
塩崎太智（崎＝たつさき）役：伊藤壮吾（SUPER★DRAGON）
曽野舜太役：HARUKI（BUDDiiS）
山中柔太朗役：FUMINORI（BUDDiiS）
・Kiranel
高桑真之役：ユーキ（超特急）
高岡ミロ役：ジャン海渡（SUPER★DRAGON）
芳賀柊斗役：TETTA（ONE N’ ONLY）
近藤駿太役：杢代和人（原因は自分にある。）
森田璃空役：大倉空人（原因は自分にある。）
武田創世役：SHOOT（BUDDiiS）
・DANZEN’ ONLY
REI役：カイ（超特急）
NAOYA役：山中柔太朗（M!LK）
HAYATO役：FUMIYA（BUDDiiS）
TETTA役：筒井俊旭（ICEx）
EIKU役：志賀李玖（ICEx）
■17日公演
・TOYSx
山本龍人役：塩崎太智（M!LK）
千田波空斗役：古川毅（SUPER★DRAGON）
筒井俊旭役：HAYATO（ONE N’ ONLY）
竹野世梛役：小泉光咲（原因は自分にある。）
中村旺太郎役：KEVIN（BUDDiiS）
志賀李玖役：本人
阿久根温世役：本人
八神遼介役：高岡ミロ（Lienel）
・Zakuronameko
田中雅功役：吉田仁人（M!LK）
高田彪我（高＝はしごだか）役：REI（ONE N’ ONLY）
・豪速球
タクヤ役：本人
マサヒロ役：本人
ハル役：本人
ユーキ役：曽野舜太（M!LK）
リョウガ役：志村玲於（SUPER★DRAGON）
カイ役：EIKU（ONE N’ ONLY）
タカシ役：桜木雅哉（原因は自分にある。）
アロハ役：TAKUYA（BUDDiiS）
シューヤ役：千田波空斗（ICEx）
