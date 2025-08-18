[Alexandros]主催フェスと相模原市の久保田酒造「相模灘」がコラボ フェス限定ラベルの日本酒を販売へ
相模原市の老舗酒蔵・久保田酒造が手がける地酒「相模灘」と、11月1日、2日に相模原ギオンフィールドおよび周辺で開催される[Alexandros]主催の野外音楽フェス『THIS FES '25 in Sagamihara』がコラボレーションすることが発表された。
【写真】画像】[Alexandros] 川上洋平、喉の不調で謝罪「必ず治します」
[Alexandros]が結成当初から行ってきたライブイベント『THIS SUMMER FESTIVAL』、通称『ディスフェス』は、2024年から野外フェスとしてキャリア最大規模に拡大。川上洋平（ボーカル／ギター）と白井眞輝（ギター）の出身地・相模原市で開催されており、今年も2日間で14組のアーティストが出演、約4万人を動員予定となっている。[Alexandros]のほか、くるり、UNISON SQUARE GARDEN、WANIMA、10-FEET、マカロニえんぴつ、MY FIRST STORYなどが出演する。
今回のコラボレーションでは、特別にデザインされたオリジナルラベルの日本酒『相模灘 × THIS FES '25 in Sagamihara 〜featuring [Alexandros]〜』が登場。江戸時代から続く酒蔵と、地元発の音楽フェスがタッグを組んだ数量限定販売の商品となる。
さらに同商品は、相模原市のふるさと納税返礼品としても採用。返礼品にはオリジナルミニステッカー（縦50×横50mm）が付属し、特別仕様のセットで届けられる。
販売は、ふるさと納税サイトのほか、久保田酒造の直売所およびECサイト、相模原市のアンテナショップsagamixなどで行われる。受付・発売はきょう18日より順次開始され、10月1日以降、順次発送・販売となる。
