木村夢叶、“素肌にオーバーオール”コーデで魅了 えなこ主催「Muse撮影会」で話題＆「X」で万バズを連発
木村夢叶が、18日発売の『週刊プレイボーイ』35号（集英社）のグラビアに登場した。
【写真あり】「わがままBODY炸裂」ビキニ姿の木村夢叶
昨年10月に開催されたえなこ主催の「Muse撮影会」で話題を集め、Xでの投稿が万バズを連発。1月には改名後初となるデジタル写真集『木村夢叶写真集「かくれんぼ。」』をリリースしたほか、8月には、アイドルユニット「ゆめのうさぎ」としてデビューした。
今回は素肌にオーバーオールという挑戦的なコーデで、大胆なグラビアを展開している。
同号の表紙＆巻頭グラビア&DVDに一ノ瀬瑠菜、そのほか福井梨莉華、逢田珠里依、小日向優花、峰島こまき、瀬戸環奈が登場する。
