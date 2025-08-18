Eye-Ai（あいあい）2025年10月号表紙に登場するKing &amp; Prince・高橋海人（C) Eye-Ai／あいあい

　King & Prince・高橋海人（高＝はしごだか）が、9月1日発売の英文情報雑誌『Eye-Ai』（ザ・ショット）10月号に登場する。

【写真】ブラックコーデで仲良しショットを披露したB&ZAI

　高橋は、ドラマの話から、自身が覚醒する瞬間についてトーク。中面にはキラキラメイクや、帽子をかぶったカットも掲載。金髪の高橋が堪能できる11ページの大特集となっている。

　さらに、舞台『ANDO』に出演するジュニア内グループ・B&ZAIもインタビュー企画に登場。2ショットから集合カットまで仲の良さが伝わるグラビアから、4チームにわかれて行った対談までたっぷりな内容で届ける。