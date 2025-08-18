キンプリ高橋海人、金髪ショット&11P大特集 B&ZAIもインタビュー企画に登場『Eye-Ai』
King & Prince・高橋海人（高＝はしごだか）が、9月1日発売の英文情報雑誌『Eye-Ai』（ザ・ショット）10月号に登場する。
【写真】ブラックコーデで仲良しショットを披露したB&ZAI
高橋は、ドラマの話から、自身が覚醒する瞬間についてトーク。中面にはキラキラメイクや、帽子をかぶったカットも掲載。金髪の高橋が堪能できる11ページの大特集となっている。
さらに、舞台『ANDO』に出演するジュニア内グループ・B&ZAIもインタビュー企画に登場。2ショットから集合カットまで仲の良さが伝わるグラビアから、4チームにわかれて行った対談までたっぷりな内容で届ける。
【写真】ブラックコーデで仲良しショットを披露したB&ZAI
高橋は、ドラマの話から、自身が覚醒する瞬間についてトーク。中面にはキラキラメイクや、帽子をかぶったカットも掲載。金髪の高橋が堪能できる11ページの大特集となっている。
さらに、舞台『ANDO』に出演するジュニア内グループ・B&ZAIもインタビュー企画に登場。2ショットから集合カットまで仲の良さが伝わるグラビアから、4チームにわかれて行った対談までたっぷりな内容で届ける。