ウクライナのゼレンスキー大統領は、アメリカのトランプ大統領との会談を前にヨーロッパなど各国首脳と協議し、武力による国境線の変更を認めないなど、会談に向けた立場を確認しました。

ウクライナのゼレンスキー大統領は17日、ベルギーを訪問し、ロシアによる侵攻をめぐりEU（＝ヨーロッパ連合）のフォンデアライエン委員長と会談したほか、ヨーロッパや日本など、ウクライナを支援する各国首脳とオンライン会議を行いました。

ゼレンスキー氏はSNSで、停戦を先に実現してから最終的な合意に取り組むべきとの立場を改めて表明したほか、領土をめぐる交渉については、「現在の戦線が出発点になる」との認識を改めて示しました。

フォンデアライエン委員長も、ゼレンスキー氏との共同会見で「国境は武力で変更されるべきではない」と強調しました。

日本時間19日、アメリカでトランプ大統領とゼレンスキー氏が会談を予定していて、ヨーロッパ各国の首脳も同席する意向を表明しています。

トランプ氏は、ウクライナの領土の割譲を求めるロシアのプーチン大統領の主張を支持したとされていて、欧州各国の首脳らは、会談に同席することで、ゼレンスキー氏がトランプ氏から一方的に譲歩を求められる展開を阻止する狙いがあります。