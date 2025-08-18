BTS・JUNG KOOK、ブラジル「SECアワード」で3年連続受賞！ファンソング『Never Let Go』が人気

ボーイズグループBTSのメンバー、JUNG KOOKがブラジルの「SECアワード」で、3年連続でトロフィーを手にし、伝説的ポップスターとしての威厳を見せた。

ブラジルのエンターテインメントウェブサイト「Seriesemcena」が主催した「2025 SECアワード」でJUNG KOOKは、自作曲『Never Let Go』で「今年のインターナショナルソング」部門を受賞した。

去る2023年の歌手チャーリー・プースとのコラボ曲『Left and Right』、2024年のデジタルシングル『Seven』に続き、3年連続で同じ部門のトップに立ち、唯一無二のグローバルな影響力を示した。

（写真提供＝OSEN）JUNG KOOK

JUNG KOOKはSECアワードで2024年に「今年のインターナショナルソング」「今年のインターナショナル男性アーティスト」「今年のインターナショナル業績」まで“3冠”を獲得し、2023年にも“2冠”を記録するなど、高い地位を維持している。

デジタルシングル『Never Let Go』はファンソングであるにも関わらず、ビルボード「グローバル（アメリカを除く）」12位、「グローバル200」20位となり、上位に登場することに成功した。

イギリスのオフィシャルチャート「シングルトップ100」（60位）、「シングルダウンロード」1位などの成果を収め、Spotifyでは再生回数2億回を突破し、音源でも世界的人気を証明した。

◇JUNG KOOK プロフィール

1997年9月1日生まれ。本名チョン・ジョングク。2011年に放送された韓国のオーディション番組『スーパースターK』シーズン3の予選で脱落。デビューは逃したものの、現事務所含め多数の大手芸能事務所からオファーを受けた。本人は、「見学の際にRMのラップに感銘を受けて決めた」と振り返っている。その後、2013年にBTSのメンバーとしてデビューし、世界的な人気を誇るトップスターとなった。2023年12月に入隊し、2025年6月11日に除隊した。