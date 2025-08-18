ウクライナに「NATO加盟国に近い安全の保証」ロシアが容認とアメリカ中東担当特使…「領土交換」もロシアが譲歩の姿勢

トランプ氏の側近・ウィトコフ特使は、ウクライナへの安全の保証をめぐり、ロシアが容認する考えを示したと明らかにしました。

ウィトコフ氏は17日、CNNテレビなどの番組で、アメリカとヨーロッパが「NATO加盟国に近い安全の保証」をウクライナに与えることについて、ロシアも容認したと説明しました。

NATOでは加盟国の1つが攻撃されれば全体で反撃する仕組みがあり、今回の合意はそれに似た内容だとしています。

ウィトコフ氏は「ロシアがNATOに似た形でアメリカとヨーロッパの関与を認めたのは初めてで画期的だ」と強調しました。

ロシアは、和平合意を結ぶ際に、ヨーロッパの領土を侵攻しないと自国の法律で明文化することにも同意したとしています。

さらに、ウクライナとロシアの「領土交換」についても、ロシアが譲歩する姿勢を示したと言及しています。

また、アメリカのルビオ国務長官も17日、ABCテレビなどで「双方が妥協しなければ和平合意は実現しない。領土に関してはウクライナが最終的に決める」と述べました。