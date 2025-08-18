LE SSERAFIM、アジアツアー完走！現地メディアから絶賛の声続出「最高の公演」

LE SSERAFIMが情熱的なパフォーマンスでアジアのファンを魅了した。

LE SSERAFIMは8月16日、シンガポールのインドア・スタジアムでアジアツアー「2025 LE SSERAFIM TOUR 'EASY CRAZY HOT' ENCORE IN ASIA」の幕を下ろした。7月19日・20日の台北公演を皮切りに、香港（25日・26日）、マニラ（8月2日）、バンコク（9日・10日）、シンガポール（16日）の5都市・8公演を駆け抜けた。

各地の公演はファンのみならず現地メディアからも絶賛された。台湾のテレビ局は公演前からメンバーのSNS投稿まで報道し、熱い関心を示した。フィリピンの民間放送局ABS-CBNは「LE SSERAFIMは28曲を難なくこなした。何よりもステージを心から楽しんでいた。そしてファンの大合唱が会場全体に響き渡った」と高評価。タイの有名メディアNine Entertainも「ステージ上の魅力、力強いパフォーマンス、熱気が融合した最高の公演だった」と評した。

さらに、現地のトップスターたちも客席に姿を見せ、LE SSERAFIMへの熱い関心を証明した。台北公演では歌手ジョリン・ツァイ（蔡依林）と俳優グレッグ・ハン（許光漢）が熱烈な声援を送り、マニラ公演には有名モデルのニコール・ボロメオらが訪れた。また、台湾の人気ロックバンド・Mayday（五月天）やシンガポールのシンガーソングライターJJ Lin（林俊傑）が花を贈るなど、親交の深さを示した。

LE SSERAFIMがアジアで単独コンサートを行うのは、2023年の「2023 LE SSERAFIM TOUR ‘FLAME RISES’」以来約2年ぶりだ。長い間待っていたファンのために、デビュー曲『FEARLESS』から今年3月にリリースした5thミニアルバム『HOT』の収録曲まで、約150分にわたりノンストップでステージを繰り広げた。マニラとバンコクでは、誕生日を迎えたチェウォンとカズハを祝うパーティーも行われ、特別な瞬間を刻んだ。

メンバーは各都市で心のこもった言葉を残し、ファンと交流した。香港では「大きな会場がFEARNOT（ファンダム名）の皆さんで埋め尽くされて感動しました。この瞬間は皆さんと私たちしかいません。様々なスケジュールがありますが、こうして一緒に作る公演が一番楽しいです」と語った。シンガポールでは「一度は訪れてみたいと思っていた場所でした。でもここでコンサートをするなんて想像もできませんでした。訪れたかった場所で皆さんと一緒に過ごせて、本当に特別でした」とコメントし、「初めて訪れるときめきと、アジアツアーの最後という寂しさを胸に、すべてを燃やし尽くしました」と伝えた。

LE SSERAFIMは9月から北米ツアーを開始する。ニュアーク、シカゴ、グランドプレーリー、イングルウッド、サンフランシスコ、ラスベガスの6都市で開催される公演はすでに全席完売となっており、彼女たちのグローバル人気を改めて示している。

◇LE SSERAFIMとは？

BTSらを擁する韓国の大手芸能事務所HYBEが傘下レーベルSOURCE MUSICと共にローンチした初のガールズグループ。IZ*ONEメンバーとして活躍したキム・チェウォンと宮脇咲良を筆頭に、カズハ（日本人メンバー）、ホ・ユンジン、ホン・ウンチェらで構成された。2022年5月2日にデビューアルバム『FEARLESS』をリリースしてデビュー。直後にメンバーが1人脱退して5人組となったが、韓国はもちろん、年末にはNHK紅白歌合戦にも出場するなど日本でも話題となった。2023年1月25日、正式に日本デビューを果たした。