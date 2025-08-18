川崎希、第3子次女を顔出し「瞳の色が綺麗」「お姫様」の声
【モデルプレス＝2025/08/18】実業家でタレントの川崎希が18日、自身のInstagramを更新。次女の動画を公開した。
【写真】川崎希「モデルさんみたい」と話題の第3子
川崎は「お出かけ。だんだんグーちゃんとのお出かけにも慣れてきて カケトラもsisterもあやしてくれたりお手伝いしてくれてるよ」とコメントし、赤ちゃん用カーシートに座る第3子次女の愛らしい表情を披露した。「3兄妹」「生後1ケ月」とハッシュタグを付けて成長の様子を報告している。
この投稿に、ファンからは「可愛いすぎ」「モデルさんみたい」「お目目くりくり」「瞳の色が綺麗」「お姫様」「こんな華やかなベビーカーに負けない赤ちゃん」といったコメントが寄せられている。
川崎は2013年2月にアレクサンダーと結婚。2017年8月に第1子男児、2020年10月に第2子女児誕生を報告。2025年6月に自身のInstagramを通じて第3子女児の出産を発表した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】川崎希「モデルさんみたい」と話題の第3子
◆川崎希、第3子の顔出しお披露目を披露
川崎は「お出かけ。だんだんグーちゃんとのお出かけにも慣れてきて カケトラもsisterもあやしてくれたりお手伝いしてくれてるよ」とコメントし、赤ちゃん用カーシートに座る第3子次女の愛らしい表情を披露した。「3兄妹」「生後1ケ月」とハッシュタグを付けて成長の様子を報告している。
川崎は2013年2月にアレクサンダーと結婚。2017年8月に第1子男児、2020年10月に第2子女児誕生を報告。2025年6月に自身のInstagramを通じて第3子女児の出産を発表した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】