佐藤健、中島健人は「イケメンすぎて損してる」悩み相談を受けた過去語る
【モデルプレス＝2025/08/18】俳優の佐藤健が、17日放送のMBS／TBS系「日曜日の初耳学」（毎週日曜よる10時〜）に出演。中島健人から悩み相談を受けた過去を振り返り、アドバイスした内容を明かした。
【写真】中島健人、父親との2ショット公開
この日は、「インタビュアー林修 未公開SP」と題され、以前に出演したゲストの未公開トークを公開。「佐藤さんのことを師匠と慕っている人がいるそうなんですが…」と問いかけられると佐藤は「ケンティーですか？」と即答し、中島と親交があることを明かした。
中島は25歳の時に「俳優の仕事が来ない」という悩みを佐藤に相談したそうで、佐藤は「本当はイケメンすぎるんだと思うんですよ。イケメンすぎて損してる」と中島について口にし、「俺言ってるんですけどね『本当に俳優でやりたいんだったらカッコいいのをやめなさい』って」と中島にかけた言葉を回顧した。
インタビュアーの林修が「でもケンティーは佐藤さんに『20代は勉強した方がいい』って言われたのがきっかけで大きく変わった」っていう風に」と中島の発言を伝えると、佐藤は「例えば超カッコいい役をやりたいっていうゴールがあった時にカッコいい役をやってるからそこにたどり着くわけじゃないと思う。演技で評価されるような作品に出て、その上で初めてゴールにジャンプできる」と持論を語り、「仲良くなって知れば知るほど彼なりの準備とか彼なりに考えてどう動いたらいいかとか、そういう意味でストイック」と中島を評価した。（modelpress編集部）
情報：MBS／TBS
【Not Sponsored 記事】
