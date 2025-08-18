第２０回キーンランドカップ・Ｇ３は８月２４日、札幌競馬場の芝１２００メートルで行われる。

中心はウインカーネリアン（牡８歳、美浦・鹿戸雄一厩舎、父スクリーンヒーロー）となる。８歳を迎えたがそのスピードは今だ衰え知らず。前走のドバイＧ１・アルクオーツスプリント（芝１２００メートル）では、世界の強豪相手に逃げを打ち０秒６８差で２着とＧ１初制覇へあと一歩のところまで迫った。帰国初戦となるが、１週前追い切りでは函館競馬場のＷコースで軽快な伸びを見せ追走先着しており状態に不安はない。札幌では３歳時に５着があるのみも、当時は適性外の２０００メートル。今年のドバイは比較的タフな馬場だったことを思えば、洋芝は問題ないだろう。ここも自慢のスピードを見せつけて重賞３勝目を狙う。

強敵となるのが上がり馬のカルプスペルシュ（牝３歳、栗東・石坂公一厩舎、父シュヴァルグラン）だ。函館、札幌の芝１２００メートルでこの夏３連勝しオープン入り。２走前の勝ちタイム１分７秒２は今年の函館２位タイ、前走の１分７秒４は現時点で今年の札幌最速とタイムも優秀で、いきなりの重賞挑戦でも通用する能力はある。

今年のＮＨＫマイルＣ覇者・パンジャタワー（牡３歳、栗東・橋口慎介厩舎、父タワーオブロンドン）も侮れない。１２００メートルは新馬戦以来、初の洋芝、小回りコースと克服すべき壁は高いが、走りの爆発力はメンバー中トップだ。