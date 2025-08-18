「キングオブコント２０２５」を辞退した女性お笑い４人組「ぼる塾」の田辺智加とあんりが１８日、ＴＢＳ系「ラヴィット！」（月〜金曜・午前８時）に生出演。体調不良から復帰した。

ぼる塾をめぐっては、「キングオブコント」準々決勝当日だった１４日に辞退を発表。あんりはＸ（旧ツイッター）で「先日から体調不良だった田辺さん、そして昨夜私も体調不良になってしまい、今年のキングオブコントは辞退させていただくことになりました！申し訳ありません！」と理由を説明し謝罪。田辺も「今年のキングオブコントぼる塾は体調不良の為出場を辞退しました」と伝えていた。

その後も２人の体調不良は続き、１７日の東京ＳＯＮＩＣ ＣＯＬＯＳＳＥＵＭ 笑ニック劇場の出演を見合わせ、きりやはるかと酒寄希望の２人で出演。同日の間寛平プロデュース公演「新喜劇出前ツアー２０２５」も休演し、代演を「相席スタート」が務めた。

この日の「ラヴィット！」では、「バニラアイスドラフト会議」と題した企画を放送。希望するアイスをくじ引きで決める際、田辺が席から立ち上がってカメラの前に姿を見せると、司会の「麒麟」川島明が「田辺さんは、ちょっと週末、体調を崩されて。きょうから仕事再開ということで」と説明。田辺は「はい」と笑顔でうなずいた。