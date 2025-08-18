Instagramアカウント「mohicandog.natsu」に投稿されたのは、ボールを守ってガルガルしている犬の頭に手を乗せてみた時の様子。

犬は「予想外すぎる反応」をしたようで…？可愛さあふれる動画は3万7000回再生を突破し、「どうして！？」「手から癒やしパワー出てる？」といった声が寄せられています。

【動画：『絶対にボールは渡さない』と怒っている犬→頭に手を乗せてみたら…予想外すぎる『まさかの反応』】

ボールは宝物

モヒカンがチャームポイントで、ボールが大好きだというチワックスの女の子「なつ」ちゃん。この日もおてての間にボールを挟み、大事に大事に守っているようです。

目をまんまるにして、ボールを取られまいとガルガル唸っているなつちゃん。しかし飼い主さんが手をなつちゃんの頭にポンッと乗せると、ピタリとガルガルが止まったんだそう。

ガルガルスイッチ？

飼い主さんがなつちゃんの頭から手を離すと、再びガルガルが始まります。もう一度頭に手を置くと、ガルガルは停止。まるでスイッチで切り替えているかのように、一瞬でガルガルが止まります。

何度繰り返してみても、手を離していればガルガル言い、頭に手を置けばピタリと止まります。飼い主さんの手からは、なつちゃんを落ち着かせる癒しのパワーが放出されているのでしょうか…？

フェイントをかけてみたら…

飼い主さんは、ここで「フェイント」をかけてみることに。頭に手を乗せるフリをして、途中で手を止めてみます。すると、なつちゃんのガルガルはピタッと止まったんだとか。

その後は、ボールを愛するあまり吠え出してしまったなつちゃん。頭にスイッチがあるのかと思ってしまうほど、お見事な「切り替え」を披露してくれたなつちゃんなのでした。

投稿には「どうして！？」「手から癒やしパワー出てる？」「逆やる気スイッチ」「おもしろかわゆすぎ」「どういうスイッチ？ｗ」「エンジンかかってますね～」といったコメントが寄せられています。

なつちゃんの愛らしい日常は、Instagramアカウント「mohicandog.natsu」でチェックすることができます。

写真・動画提供：Instagramアカウント「mohicandog.natsu」さま

執筆：伊藤 紀子

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。