Æü¥Æ¥ì¥¢¥Ê¡¢ËÜµ¤¤Î¼«Á°¥³¥¹¥×¥ì¤Ç¥³¥ß¥±¼èºà¡Ö¤ªµö¤·¤¯¤À¤µ¤¤¡×ÍýÍ³¤â¥¬¥Á¤¹¤®¤ë²Ï½ÐÆàÅÔÈþ¥¢¥Ê
¡¡ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤ÎËÜµ¤¤¹¤®¤ë¥³¥¹¥×¥ì¤¬ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç´°À®ÅÙ¤Î¹â¤¤¥³¥¹¥×¥ì¼Ì¿¿¤È¤È¤â¤Ë¡Ö²Æ¤Î¥³¥ß¥Ã¥¯¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤Ë¤Æ¡¢¡Ø¿·À¤µª¥¨¥ô¥¡¥ó¥²¥ê¥ª¥ó¡Ù°½ÇÈ¥ì¥¤¤Î¥³¥¹¥×¥ì¤ò¤ä¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤Î²Ï½ÐÆàÅÔÈþ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡£¡Ö¿ÍÀ¸½é¤Î¥³¥ß¥±¡£¤µ¤é¤Ë¤Ï¥³¥¹¥×¥ì¤Ç¥ê¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡¢»ä¤Ë¤È¤Ã¤ÆËÜÅö¤Ë¡¢Ì´¤Î¤è¤¦¤Ê»þ´Ö¤Ç¤·¤¿¡ª¡×¤È¡¢£±£·ÆüÊüÁ÷¤Î¡Ö¥·¥å¡¼¥¤¥Á¡ª¡×¡ÊÆüÍË¡¦¸áÁ°£·»þ£³£°Ê¬¡Ë¤Ç¥³¥ß¥Ã¥¯¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¡Ê£±£¶¡¢£±£·Æü¡¦Åìµþ¥Ó¥Ã¥°¥µ¥¤¥È¡Ë¤Î¥ê¥Ý¡¼¥È¤ò¤·¤¿¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤¿¡£ÈÖÁÈÆâ¤Ç°áÁõ¤¬¼«Á°¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤âÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡²áµî¤Ë¤â¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¥³¥¹¥×¥ì¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÈÖÁÈ¥í¥±¸å¤â²ñ¾ìÆâ¤Ë¤È¤É¤Þ¤ê°ìÈÌ¥«¥á¥é¥Þ¥ó¤Ë»£±Æ¤·¤Æ¤â¤é¤¦ËÜµ¤¤Ã¤×¤ê¡££Ø¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤Ç¤â¡Ö¥ì¥¤¥ä¡¼¤È¤·¤Æ»²²Ã¤¹¤ëÌ´¤â³ð¡Ê¤«¤Ê¡Ë¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È´î¤Ó¡¢´ãÂÓ¤Î°ÌÃÖ¤¬¸¶ºî¤ÈµÕ¤ÊÍýÍ³¤Ï¡¢¥¦¥£¥Ã¥°¤òÈùÄ´À°¤·¤¿ºÝ¤Ë¤Ï¤µ¤ß¤¬º¸ÌÜ¤ËÅö¤¿¤ê´ã²Ê°å¤Ë¥«¥é¡¼¥³¥ó¥¿¥¯¥ÈÃåÍÑ¤ò¹µ¤¨¤ë¤è¤¦¤¤¤ï¤ì¤¿¤¿¤á¤ÈÃúÇ«¤ËÀâÌÀ¤·¡Ö¤É¤¦¤«¡¢¤ªµö¤·¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¼Õºá¤¹¤ëÇ®¤ÎÆþ¤ì¤è¤¦¡£¤µ¤é¤Ë¥í¥±ÍâÆü¤Î£±£·Æü¤Ï¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¥³¥ß¥±¤Ë»²²Ã¤·¤¿¤³¤È¤â¡¢¶½Ê³¤®¤ß¤Ë¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤é¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡ÖÀäÂÐ¤Ë¿È¥Ð¥ì¤·¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤Ê¡¼¡×¡Ö²Ï½Ð¥ì¥¤²Ä°¦¤¹¤®¤ë¡×¡Ö½÷¿À¡¡¹ßÎ×¡ª¡×¡Ö»÷¹ç¤¤¤¹¤®¤Æ¤Þ¤¹¡×¡Ö¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤Î¹â¤µ¤Ë¥Ó¥Ã¥¯¥ê¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£