YouTubeで活躍する「すけさんかくさんファミリー」で話題になっているのは、おばあちゃんとわんこの微笑ましい光景です。時を超えた「勘違い」に、思わず愛おしさがこみあげる…！その光景は、記事執筆時点で56万回を超えて再生されており、「どっちらも可愛い」「覚えてたんですね」「もう、猫という犬だよ」などのコメントが寄せられることとなりました。

【動画：犬を猫だと勘違いしていたおばあちゃん→4年後に『犬を覚えてるか』質問してみた結果…】

犬を猫だと勘違い！

4年前、とある投稿が話題となりました。それは、おばあちゃんとわんこの日常のワンシーン。チワワの『かく』ちゃんを「かわいいねえ」と可愛がるおばあちゃんでしたが、実はかくちゃんのことを猫だと勘違いしていたのです。「犬は嫌い、この子は猫』と言い張るおばあちゃんの姿は、多くの人に笑いと癒しを与えたのでした。

そして現在、おばあちゃんは寝たきりの生活をしているのだそう。かくちゃんの飼い主さんは、おばあちゃんに会いに家を訪れたといいます。おばあちゃんが可愛がっていたかくさんも一緒です。

おばあちゃんは覚えていた

寝たきりになってしまったおばあちゃんですが、飼い主さんが「この子を覚えてる？」と聞いてみると…。おばあちゃんは、静かに「うん」とうなずいたのです。

どうやら、以前会ってなでたことをしっかり覚えていた様子。おばあちゃんは、「前になでたことある」と口にしながら、かくちゃんを優しくなでてくれたそうです。おばあちゃんとかくちゃんの穏やかな絆は、4年たった今も変わることはなかったのでした。

まさかの発言に…

そこで、おばあちゃんに改めて「あの質問」をしてみます。

「猫だったかな？犬だったかな？」

するとおばあちゃんは、自信満々に「猫たい」と答えたのです…！あの日、かくちゃんを猫だと思ったことは、おばあちゃんにとっては「ゆるぎない事実」だったようです。

一方、猫だと勘違いされたかくちゃんも、愛情あふれるおばあちゃんの前ではまんざらでもない様子。もはや猫でも犬でもどちらでもいいのかも…。2人の温かなやりとりを見ていると、そんな風に感じてしまいますね。

そんなエピソードに笑みがこぼれた人は多いようで、投稿には「猫ちゃんもお婆ちゃんも本当に可愛い」「また続編をゆっくりまっています」「これより好きな動画この先出てこないと思う」など沢山の反響がありました。

YouTubeチャンネル「すけさんかくさんファミリー」には、かくちゃんの微笑ましい日常の動画が投稿されています。癒しと笑顔をもらいたい方は、ぜひチェックしてくださいね。

写真・動画提供：Instagramアカウント「sukekaku.fam」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。