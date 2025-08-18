あれ？髪が薄い…と“前髪ピンチ説”が飛び出したIVE・リズ、原因を説明　メンバーたち「それでも可愛い」

ガールズグループIVE（アイヴ）のメンバー、リズが“前髪ピンチ説”について釈明した。

【写真】リズ、バスローブ姿にドキッ

8月17日に放送されたKBS 2TV『クレイジー・リッチ・コリアン』（原題）では、IVEの「ロラパルーザ・ベルリン」ヘッドライナーステージと、その舞台裏が公開された。

IVEはベルリンまで20時間の長距離フライトを経て、疲れた様子を見せることなく、すぐにリハーサルに突入した。2年連続で「ロラパルーザ」に招待されたIVEは、ヘッドライナーとして出演し、55分間で14曲を披露した。

完璧にステージを終えたウォニョンは「ステージのときに大雨にならなくて、空に感謝した」と語った。雨が降る中でもメンバーたちは体が濡れながら情熱的にパフォーマンスを繰り広げた。

一方でリズは、公演中に髪が“水に濡れたワカメ状態”になったエピソードを打ち明け、注目を集めた。公演序盤はふんわりしていた前髪が、時間が経つにつれ、汗と雨で濡れて額に貼りついてしまったのだ。

（画像＝KBS）ステージ上のリズの様子

髪が薄くなったとまでされたリズは、「前髪にヘアピースをつけていたけれど、雨が降る中で踊ったら暑くて汗もかいて、だんだん落ちてきた。『あ、これはダメだ。ステージ中に落ちるより自分で外してもう一度パフォーマンスするほうがいい』と思って外したら、前髪がネズミにかじられたみたいに数本しか残っていなかった」と、当時のヒヤリとした瞬間を振り返った。

番組MCのチョン・ヒョンムは「まるで脱毛が来たみたいになったんだね」と返し、リズは「本当はそこまでではなかったけど、ちょっと恥ずかしかった」と話した。

（画像＝KBS）釈明するリズと励ますメンバーたち

それでもメンバーのガウルは「でもちょっとカッコよかった」と言い、レイも「それでもやっぱり可愛い」と持ち上げ、リズへの愛情を表した。メンバーたちの前向きな反応に、チョン・ヒョンムは「みんな“ラッキービキ（幸せ者）”だね」と感心した。

なお、IVEは8月25日に4thミニアルバム『IVE SECRET』を発表する予定だ。

◇リズ プロフィール

2004年11月21日生まれ。2021年12月1日、6人組ガールズグループIVEのメンバーとしてデビューした。デビュー曲『ELEVEN』をはじめ、『LOVE DIVE』『After LIKE』が3連続ヒットを記録し、一気に人気ガールズグループの仲間入りを果たした。グループではユジンと共にメインボーカルを務める。メンバーによると、恥ずかしがり屋だが、親しくなると気さくでおもしろい一面があるとのこと。