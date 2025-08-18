庄司浩平（C）ORICON NewS inc.

　俳優の庄司浩平（25）が17日、自身のXを更新。“野良猫”とのオフショットを披露した。

【写真】「めっちゃよってきてる」庄司浩平と野良猫の2ショット

　庄司は「#仮面ライダーガヴ ご視聴ありがとうございました！ボッカとの熱い死闘、だけで終わるはずもなく いよいよ物語はクライマックスへ、最後まで見届けて下さい！」とラキア・アマルガ／仮面ライダーヴラム役で出演中の『仮面ライダーガヴ』（テレビ朝日系／毎週日曜　前9：00）についてつづり、「MV撮影で久々に着た真っ黒姿、猫に遭遇」のコメントとともに、かわいらしい猫との2ショット写真をアップ。

　この投稿にファンからは「庄司浩平＆ネコチャンなんてなんぼあってもいいですからね」「真っ黒衣装久しぶりですね〜！最近は明るい色多かったので〜」「猫ちゃんになりたいwww」「真っ黒衣装に猫ちゃんの毛がつかなかったか気になります」「人懐っこいですな〜かわいい」「めっちゃよってきてる」「指の匂いを嗅ごうとしてる」「たぶん素？の笑顔最高です」「いいお顔」「猫と庄司くん可愛すぎます」などの声が寄せられている。