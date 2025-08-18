演出家やタレントとして活躍するテリー伊藤が8月12日、自身のYouTubeチャンネルを更新。ヴィンテージカーの「アストンマーティン ラゴンダ シリーズ4」について、特徴や価格などを紹介した。

芸能界随一の車好きとして知られるテリー伊藤は、自身が運営する「テリー伊藤のお笑いバックドロップ」というYouTubeチャンネルで、さまざまな車を紹介している。今回の動画では、世界で105台しかないという「アストンマーティン ラゴンダ シリーズ4」が登場。レギュラーメンバーであるタレントの井倉光一とともに、その魅力を発信していた。

動画序盤、プレミアムカーを多数展示している「FAVOLOSO」へ訪問すると「フォード GT40」や「ベントレー」の希少車などが並べられており、早速テンションが上がる2人。今回のお目当てである「アストンマーティン ラゴンダ シリーズ4」について説明を聞くと、年式は1990年で、当時の価格は3,000万円～4,000万円ほどだったという。

車内のメーターはデジタル式を採用しており、未来的なデザインになっている。運転席に座った井倉は「これまた乗った感じすげえ良いですよ」と素直な感想を話していた。そのままエンジンをかけてみると、テリーは「最高じゃないですか井倉ちゃん！」「買いましょうよ！」と、その鼓動にウットリしている。

世界で105台しかない希少車だが状態はかなり良いようで、走行距離は13,000km。その後、後部座席に座った井倉は「お金持ちの家の応接間の匂いがしますね」「これかっこいいな最高」と話しており、テリーと同様にその魅力に感動しているようだった。

そんな「アストンマーティン ラゴンダ シリーズ4」の気になる支払い総額は約3,000万円。これから値段が上がっていく車種であるため、交渉の余地はあまりないようだが、社長も「これより綺麗なもの無いですよ」と太鼓判を押している。

コメント欄では「まだまだ見たことが無いクルマって有るんだなぁってここを見るたびに思います 未熟者です」「お家価格並、凄いですね～」などの反応が寄せられていた。

「テリー伊藤のお笑いバックドロップ」では、他にも「フォルクスワーゲン TYPEⅢ」「トライアンフ TR4」などヴィンテージカーを多数紹介。テリーと同じく車を愛する人にとっては、たまらない内容になっている。自身が好きな物をただひたすらに取り上げるチャンネルだからこそ、根強いファンも多くいるようだ。今後は、どのような車について紹介してくれるのか、引き続き楽しみにしたい。

（文＝小林嵩弘）