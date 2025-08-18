ËÒÌîÍ³°Í¡¢Ã±ÆÈ½é¤È¤Ê¤ëÃæ¹ñ¤Ç¤Î¥é¥¤¥Ö¡õ¥Õ¥¡¥ó¥ß³«ºÅ¡¡ÍèÇ¯8·î¤Ë¤ÏÀáÌÜ¤È¤Ê¤ë¥³¥ó¥µー¥È¤â
¡¡ËÒÌîÍ³°Í¤¬¡¢11·î¤ËÃ±ÆÈ½é¤È¤Ê¤ëÃæ¹ñ¤Ç¤Î¥é¥¤¥Ö¡õ¥Õ¥¡¥ó¥ßー¥Æ¥£¥ó¥°¡ØYui Makino 20th Anniversary fan meeting&LIVE in ASIA¡Ù¤ò³«ºÅ¡£¤Þ¤¿¡¢2026Ç¯8·î11Æü¤ËÀáÌÜ¤È¤Ê¤ë²»³Ú¥³¥ó¥µー¥È¡ØYui Makino 20th Anniversary LIVE ～I LOVE YOU So Much!!～¡Ù¤òÉÍÎ¥µÜÄ«Æü¥Ûー¥ë¤Ë¤Æ¹Ô¤¦¡£
¡Ê´ØÏ¢¡§¡Ú²èÁü¤¢¤ê¡ÛËÒÌîÍ³°Í¡¢¡ØYui Makino 20th Anniversary Party～¥¢¥Ú¥ê¥Æ¥£¥Õ¤Ï¥¢¥à¥ê¥¿¤Ç～¡Ù¾ìÌÌ¼Ì¿¿¡Ë
¡¡ËÜ¾ðÊó¤Ï¡¢8·î17Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¥Ç¥Ó¥åー20¼þÇ¯¥¤¥äーÆÍÆþ¤ò½Ë¤·¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È¡ØYui Makino 20th Anniversary Party～¥¢¥Ú¥ê¥Æ¥£¥Õ¤Ï¥¢¥à¥ê¥¿¤Ç～¡Ù¤Ë¤ÆÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¡£Æ±¸ø±é¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¥¢¥à¥ê¥¿¡×¤Ê¤ÉÄ¹Ç¯¤ËÅÏ¤ê¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë³Ú¶Ê¤ÎÃÆ¤¸ì¤ê¤ä¡¢¥²¥¹¥È¤ËÂìß·½ÓÊå¤ò¾·¤¤¤Æ¥Ô¥¢¥Î¤ÎÏ¢ÃÆ¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤âÈäÏª¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡ËÒÌî¤Ï¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î³«ºÅ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¥¢¥Ë¥Ðー¥µ¥êー¥¤¥äー¤ò¤É¤¦Áö¤ë¤Î¤«¤È¹Í¤¨¤¿»þ¡¢°ìÈÖ½é¤á¤Ë»×¤¤Éâ¤«¤ó¤À¤Î¤Ï¡¢´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤òÎ¾¼ê¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤ËÊú¤¨¤Æ³§ÍÍ¤Ë²ñ¤¤¤Ë¹Ô¤¯¤³¤È¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤Î´ê¤¤¤¬¡¢11·î¤Ë¹½£¤È¾å³¤¤Î¥é¥¤¥Ö¡õ¥Õ¥¡¥ó¥ßー¥Æ¥£¥ó¥°¤È¤¤¤¦·Á¤Ç¼Â¸½¤Ç¤¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª¡ª¡×¤È¤·¡¢¡Ö¤¤¤Ä¤â¸«¼é¤Ã¤Æ²¼¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë³§ÍÍ¤Ë¤â¡¢¥Ç¥Ó¥åーÅö»þ¤òÃÎ¤Ã¤Æ²¼¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë³§ÍÍ¤Ë¤â¡¢ËÒÌîÍ³°Í¤ÎÀ¼¤È²»³Ú¤ò¤á¤¤¤Ã¤Ñ¤¤Íá¤Ó¤ÆÄº¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ãËÒÌîÍ³°Í¡¡¥³¥á¥ó¥È¡ä
¡ÊÊ¸¡á¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥ÉÊÔ½¸Éô¡Ë