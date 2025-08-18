米ホワイトハウスで会談するトランプ大統領（右）とウクライナのゼレンスキー大統領＝２月/Brian Snyder/Reuters

（ＣＮＮ）トランプ米大統領は１７日、ウクライナのゼレンスキー大統領との会談を前に、ウクライナでの戦争を終結させるには、ウクライナがロシアの条件の一部に同意しなければならないとの考えを示した。１８日には米ワシントンで、米国とウクライナによる首脳会談が行われるほか、欧州首脳も訪米してウクライナ情勢をめぐる協議に加わる予定となっている。

トランプ氏は自身のＳＮＳに「ゼレンスキー大統領は望めば直ちに戦争を終わらせることができる。あるいは戦い続けることもできる」と投稿。「どう始まったかを思い出してほしい。オバマが放棄したクリミア（１２年前、１発の銃弾も撃たれずに！）は取り戻せない。そしてウクライナはＮＡＴＯに加盟できない。変わらないこともある！！！」と書き込んだ。

今回の投稿は、トランプ氏が戦争の終結に向けて取り組むなか、ゼレンスキー氏が会談で直面する可能性のある圧力を浮き彫りにした。トランプ氏が挙げた、ロシアが２０１４年に違法に併合したクリミア半島の譲渡と、北大西洋条約機構（ＮＡＴＯ）への加盟に同意しないことという二つの条件は、ロシアのプーチン大統領が戦争終結のために設定した条件の一部だ。

ゼレンスキー氏とともにホワイトハウスを訪問する欧州首脳は、トランプ氏が今回の会談でウクライナに対し、先に行われた米ロ首脳会談でプーチン氏が提示した条件を受け入れるよう圧力をかけるのではないかと懸念している。

欧州首脳はまた、和平合意の一環としてロシアがどのような譲歩をするのかや、米国が今後どのような「安全の保証」を与えるのかについて、トランプ氏から詳細な説明がなされることを期待している。

ゼレンスキー氏とともに会談に出席するのは、フランスのマクロン大統領、ドイツのメルツ首相、英国のスターマー首相、イタリアのメローニ首相、欧州連合（ＥＵ）のフォンデアライエン欧州委員長、フィンランドのストゥブ大統領、ＮＡＴＯのルッテ事務総長。