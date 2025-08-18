【SBLOCK JapanSeries 富士山/寿司/天ぷら/忍者/盆栽】 9月下旬 発売予定 価格：各748円 対象年齢：6歳以上

「SBLOCK JapanSeries 富士山/寿司/天ぷら/忍者/盆栽」集合写真

シャインは、新たなブロックシリーズ「S BLOCK JAPAN」より「SBLOCK JapanSeries 富士山/寿司/天ぷら/忍者/盆栽」を9月下旬に発売する。価格は各748円。国内の玩具・雑貨取扱いの販売店、ECサイトにて販売される。

今回発売されるのは、「S BLOCK」シリーズの第1弾「JAPANシリーズ」。「S BLOCK」は38～53ピースという少ないブロック数で簡単組み立てできるブロックシリーズで、今回第1弾として訪日客にも支持されている日本をテーマにした「JAPANシリーズ」5種類が登場する。

「SBLOCK JapanSeries 富士山/寿司/天ぷら/忍者/盆栽」

価格：各748円

【富士山】

パーツ数 38ピース/サイズ：約160×95×32mm（幅×高さ×奥行）

【寿司】

パーツ数 44ピース/サイズ：約143×42×48mm（幅×高さ×奥行）

【天ぷら】

パーツ数 44ピース/サイズ：約110×40×64mm（幅×高さ×奥行）

【忍者】

パーツ数 53ピース/サイズ：約150×100×45mm（幅×高さ×奥行）

【盆栽】

パーツ数 47ピース/サイズ：約150×95×48mm（幅×高さ×奥行）

本商品は、8月30日、8月31日に「東京ビックサイト」にて開催予定の「東京おもちゃショー2025」のシャインブースにて先行販売も実施される。

(C) SHINE Co.,Ltd.