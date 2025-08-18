「ブルーアーカイブ」よりドレスを着た「ホシノ」と「セリカ」がプライズフィギュア「Yumemirize」で今冬登場決定！
「ブルーアーカイブ Yumemirize “ホシノ”」
セガは、プライズ「ブルーアーカイブ Yumemirize “ホシノ / セリカ”」を今冬に展開を予定している。
本製品は、スマホゲーム「ブルーアーカイブ」に登場する「小鳥遊ホシノ」と「黒見セリカ」を、同社の夢見るように憧れるシチュエーションを表現したプライズフィギュアブランド「Yumemirize」で立体化するもの。
今回同社プライズの情報を扱う「セガプラザ公式」にて本製品を発表しており、ホシノは白色のドレスを、セリカはピンク色のドレスを身にまとった姿を立体化している。
また第2弾ビジュアルも公開しており、ドレス姿の「陸八魔アル」たち便利屋68のメンバーが、フィギュアやぬいぐるみ、雑貨などで商品化される予定となっている。
「ブルーアーカイブ Yumemirize “セリカ”」
第2弾ビジュアル
【2026 #セガプライズ 新作速報】
ブルーアーカイブ
🔷Yumemirize
“ホシノ” / “セリカ”
『ブルーアーカイブ』より、先日画像公開した「シロコ」に続き「ホシノ」と「セリカ」が #Yumemirize フィギュアとして今冬、UFOキャッチャーに登場決定✨
発表はまだまだ続きます…！#ブルアカ
【2026 セガプライズ 新作速報】
『ブルーアーカイブ』のアイテムが今冬、 #セガプライズ より多数登場決定！
前回の発表に続き、第2弾ビジュアル公開✨
フィギュアやぬいぐるみ、雑貨など多数連続登場予定です！ #ブルアカ
(C) 2025 NEXON Games Co., Ltd All Rights Reserved.
※画像は開発中のため、実際の製品と異なる場合がございます。