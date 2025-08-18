【ブルーアーカイブ Yumemirize “ホシノ”】 【ブルーアーカイブ Yumemirize “セリカ”】 今冬 展開予定

「ブルーアーカイブ Yumemirize “ホシノ”」

セガは、プライズ「ブルーアーカイブ Yumemirize “ホシノ / セリカ”」を今冬に展開を予定している。

本製品は、スマホゲーム「ブルーアーカイブ」に登場する「小鳥遊ホシノ」と「黒見セリカ」を、同社の夢見るように憧れるシチュエーションを表現したプライズフィギュアブランド「Yumemirize」で立体化するもの。

今回同社プライズの情報を扱う「セガプラザ公式」にて本製品を発表しており、ホシノは白色のドレスを、セリカはピンク色のドレスを身にまとった姿を立体化している。

また第2弾ビジュアルも公開しており、ドレス姿の「陸八魔アル」たち便利屋68のメンバーが、フィギュアやぬいぐるみ、雑貨などで商品化される予定となっている。

「ブルーアーカイブ Yumemirize “セリカ”」

第2弾ビジュアル

(C) 2025 NEXON Games Co., Ltd All Rights Reserved.

※画像は開発中のため、実際の製品と異なる場合がございます。