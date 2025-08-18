俳優の藤木直人（53）が17日深夜放送のフジテレビ「突然ですが占ってもいいですか？」（日曜深夜0・30）にゲスト出演。幼少期について語った。

占い師・星ひとみ氏の鑑定で「藤木さんって本当は女の子でしたからね。だからなんかちょっとずれちゃってる」と告げられた藤木は、「でもね、俺女子に生まれる予定だったんだろうなって（思っていた）」と納得したような表情で告白。

続けて兄弟について聞かれ、「僕双子なんですよ。僕の方が後に生まれたんですけど、生まれた順番で出生届出してるから僕の中の感覚は弟。兄貴と比べた時に、俺本当はきっと女の子だったんだろうなって。女子になりたいわけでもないし女子的なことでもないけど」と明かした。

さらに自身の幼少期について「兄貴の方が社交的で僕が内向的っていうか。ちっちゃい頃は祖母とも電話できないくらいだった」と明かし、「小学校の時は兄の方が運動もできたし、勉強もできたし、劣等感は凄く持っていて。放課後兄貴が友達と遊ぶ中にまぜてもらって遊ぶとか。鬼ごっこで“お前鬼やれ”って言われてやらされて、小学校の小さいうちって悪ノリしたりするから石投げられて。プチいじめられっ子よ」と話していた。