藤井 風、ロラパルーザで“第三の目”サングラス着用 IDEASWAMの作品に反響
藤井 風が、米シカゴで開催された世界的音楽フェスティバル『Lollapalooza 2025』に出演し（8月2日）、そのステージでクリエイティブブランド・IDEASWAMが手がけた「Third Eye Sunglasses」を着用した。
【写真】印象的なサングラスを着用しピアノを演奏する藤井 風
このアイウェアは、中央に「第三の目」をかたどった特徴的なデザインが施された作品で、存在感のあるビジュアルが注目を集めた。ステージ上の藤井がこのサングラスをまとう姿は、SNSを通じて国内外に拡散され、多くの反響を呼んだ。
「Third Eye Sunglasses」は、伝統工芸の技を持つ福井県鯖江市の職人と協業して制作されたプロダクト。IDEASWAMは、「日常にアート的視点を持ち込み、既成の価値観を問い直すこと」をテーマに、多様なプロダクトや企画を展開しているブランドで、同作もその思想を体現する一本となっている。藤井によるステージでの着用は、アートと音楽の融合の印象的な瞬間となった。
■商品情報
Third Eye Sunglasses
価格：6万6000円（税込）
Third Eye Sunglasses Diamond Custom
価格：18万円（税込）
Third Eye Sunglasses Head Shot Diamond Custom【3/3 LIMITED】
価格：33万円（税込）
【写真】印象的なサングラスを着用しピアノを演奏する藤井 風
このアイウェアは、中央に「第三の目」をかたどった特徴的なデザインが施された作品で、存在感のあるビジュアルが注目を集めた。ステージ上の藤井がこのサングラスをまとう姿は、SNSを通じて国内外に拡散され、多くの反響を呼んだ。
■商品情報
Third Eye Sunglasses
価格：6万6000円（税込）
Third Eye Sunglasses Diamond Custom
価格：18万円（税込）
Third Eye Sunglasses Head Shot Diamond Custom【3/3 LIMITED】
価格：33万円（税込）