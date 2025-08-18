好き＆行ってみたい「千葉県の星空スポット」ランキング！ 2位「白浜フラワーパーク周辺海岸」、1位は？【2025年調査】
All About ニュース編集部では、8月7〜12日の期間、全国20〜60代の男女250人を対象に、「関東地方の星空スポット」に関するアンケートを実施しました。
その中から、好き＆行ってみたい「千葉県の星空スポット」ランキングの結果をご紹介します。
回答者からは「白い砂浜がロングで演出してくれる星空と海の輝きのマリアージュ」（60代女性／福岡県）、「南側が海に開けており、人工的な光が少ないため、天の川や星座がくっきりと見えるから」（50代男性／東京都）、「天の川が美しく見えることで有名です」（40代女性／広島県）といった声が集まりました。
回答者からは「夜明けから日出までの星空が消えていく景色が幻想的」（50代男性／茨城県）、「一度行って、砂浜と夜空の組合せが最高だったから」（40代男性／埼玉県）、「私の出身地が九十九里浜だったことが、このスポットを選んだ理由です。周囲には高い建物がほとんどなく、一面に広がる海と空が織りなす景色は圧倒的で、自然の美しさを存分に味わえます。街の明かりも少ないため、星のひとつひとつの輝きをしっかりと感じることができます。特におすすめの時期は、やっぱり冬。澄んだ空気の中で見る星空は、まさに言葉を失うほどの美しさです。寒さの中で白い息を吐きながら見上げる夜空は、心に深く残る感動を与えてくれます。私にとって、冬の九十九里浜の星空は特別な存在です」（30代女性／千葉県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
この記事の筆者：坂上 恵
All About ニュースの編集者。オールアバウトに入社後、SNSトレンドにフォーカスした記事執筆やSEOライティングの経験を経て、のちにAll About ニュースチームのメンバーに参入。現在は旅行・カルチャー・エンタメなどを中心に企画編集を担当。東京都出身。居酒屋巡りとスポーツ観戦が生きがい。
(文:坂上 恵)
2位：白浜フラワーパーク周辺海岸／39票南房総の最南端に位置する白浜フラワーパーク周辺の海岸は、豊かな自然と澄んだ星空が楽しめる夜景の名所として知られています。海と夜空が織りなす美しいコントラストが、訪れる人に静かな癒しの時間を与えてくれます。周辺には宿泊施設も点在しており、ゆったりと星空を堪能できます。
1位：九十九里浜／89票全長66kmの壮大な砂浜が続く九十九里浜が、堂々の1位にランクイン。視界を遮るものが少ないため、水平線の上に広がる夜空を一望できます。夏の星座や流星群を観測するのにも適しており、地元民からも愛される星空鑑賞スポットです。海風を感じながら寝転んで星を眺める贅沢（ぜいたく）な時間が、多くの人を魅了しています。
