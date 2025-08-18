「てんびん座（天秤座）」2025年8月18日〜8月24日の運勢！ 章月綾乃の【大人のための星占い】
占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃の12星座占い。2025年8月18日〜8月24日の運勢を西洋占星術で占います。
全方向フル回転で。
ニーズが高まり、あちこちから声がかかりそう。
周囲からのオーダーに応えることで、話がどんどん進み、やれることが増えていくでしょう。協力と献身をテーマに頑張ってみて。ただ、デスクワーク、頭脳労働が増える分、クタクタで体は鈍っていく傾向が。マメなストレッチや軽い運動を心掛け、体をほぐしていきましょう。
オフは、休養がテーマ。でも、こちらも、家でゴロゴロではなかなか疲れが抜けないはず。非日常の景色を求めてお出掛けをする、疲れに効く名湯に入りに行くなど、アクティブに過ごして。
愛は、感謝の念を伝えて。
(文:章月 綾乃（占いガイド）)
てんびん座／天秤座（9月23日〜10月23日生まれ）アンバランス。
