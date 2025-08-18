【87系 TWILIGHT EXPRESS 瑞風 (スロットレスモーター搭載) 4両基本セット】 8月発売予定 価格：20,900円 【87系 TWILIGHT EXPRESS 瑞風 (スロットレスモーター搭載) 6両増結セット】 8月発売予定 価格：19,800円

KATOは鉄道模型「87系 TWILIGHT EXPRESS 瑞風 (スロットレスモーター搭載)」において、4両基本セットと6両増結セットを8月28日に発売する。価格は4両基本セットが20,900円、6両増結セットが19,800円。

「TWILIGHT EXPRESS 瑞風(みずかぜ)」は2017年6月17日から運行を開始した、西日本をめぐるクルーズトレイン。「トワイライトエクスプレス」の伝統を受け継ぐとともに、「美しい日本をホテルが走る」をコンセプトに、沿線地域の魅力を発信し、日本を代表する列車となることを目指して開発された。

模型では重厚感を持ちつつも流麗なラインを描く形状の車体や最大の特徴である展望デッキ、開放感のある大きな側窓を持つ窓配置を再現。展望室やラウンジ、食堂車やスイートの客室など、窓から見える室内も的確に再現している。4両基本セットに6両の増結を加えることで、10号車までの編成を表現することができる。