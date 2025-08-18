「おとめ座（乙女座）」2025年8月18日〜8月24日の運勢！ 章月綾乃の【大人のための星占い】
占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃の12星座占い。2025年8月18日〜8月24日の運勢を西洋占星術で占います。
焦らない、急がない。
お誕生日シーズンの到来で、心機一転、リセットをかけたくなるでしょう。
でも、残念ながら状況が整わないみたい。やってみたいことを見つけても、曜日や時間が合わない、先約があって動けないなど、プチストレスに悩まされそう。「今すぐに」を諦めて、ゆるくアンテナを張り直すのがよさそう。近場で難しくても、旅行がてら体験できる企画を見つけるなど、探せば、よりよいプランに出会えるみたい。柔軟な発想で、ゆるっと構えて。
社交と仕事は、裏方作業を引き受けてスムーズ。
オフは、“駆け込み”にツキが。終了間際のイベントデートも充実。
(文:章月 綾乃（占いガイド）)
おとめ座／乙女座（8月23日〜9月22日生まれ）ゆるゆるのススメ。
