お笑いコンビ・よゐこの濱口優さんの妻でタレントの南明奈さんは8月15日、自身のInstagramを更新。家族で出掛けた際の写真を公開し、反響を呼んでいます。（サムネイル画像出典：南明奈さん公式Instagramより）

お笑いコンビ・よゐこの濱口優さんの妻でタレントの南明奈さんは8月15日、自身のInstagramを更新。家族での外出ショットを披露しました。

「アッキーナ家めっちゃトミカありそう」

南さんは「有明GYM-EXで開催中のトミカ博へ」とつづり、4枚の写真を投稿。息子と手をつないだツーショットや、息子を抱っこする濱口さんの後ろ姿などが見られます。家族の仲の良さが伝わってきて、ほほ笑ましいです。

コメントでは、「うぉー！トミカやぁ〜テンション上がる」「アッキーナ家めっちゃトミカありそう」「子供の幸せ嬉しいよね」「わぁ、すごい　優さんと息子ちゃんの真剣な後ろ姿可愛らしいですね」「お互い写真撮りあって素敵なご夫婦ですね」「お子さんが大きくなりましたね」「これはテンション爆上がりですね」など、さまざまな声が上がりました。

「ファンタジースプリングスホテル」

6月23日には「先日ついに　ファンタジースプリングスホテル、ファンタジーシャトーの予約が取れて宿泊してきました　かなり遅れた優さんへのお誕生日プレゼント」と、息子と濱口さんとのスリーショットなどを公開していた南さん。ホテルの内装やおいしそうな料理も披露しているので、気になる人はぜひチェックしてみてくださいね。
