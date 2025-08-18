南明奈＆濱口優、息子とトミカ博へ！ 手つなぎショットに「お子さんが大きくなりましたね」「素敵なご夫婦」反響
お笑いコンビ・よゐこの濱口優さんの妻でタレントの南明奈さんは8月15日、自身のInstagramを更新。家族での外出ショットを披露しました。
【写真】南明奈と息子のすてきな親子ショット
コメントでは、「うぉー！トミカやぁ〜テンション上がる」「アッキーナ家めっちゃトミカありそう」「子供の幸せ嬉しいよね」「わぁ、すごい 優さんと息子ちゃんの真剣な後ろ姿可愛らしいですね」「お互い写真撮りあって素敵なご夫婦ですね」「お子さんが大きくなりましたね」「これはテンション爆上がりですね」など、さまざまな声が上がりました。
(文:橋酒 瑛麗瑠)
【写真】南明奈と息子のすてきな親子ショット
「アッキーナ家めっちゃトミカありそう」南さんは「有明GYM-EXで開催中のトミカ博へ」とつづり、4枚の写真を投稿。息子と手をつないだツーショットや、息子を抱っこする濱口さんの後ろ姿などが見られます。家族の仲の良さが伝わってきて、ほほ笑ましいです。
「ファンタジースプリングスホテル」6月23日には「先日ついに ファンタジースプリングスホテル、ファンタジーシャトーの予約が取れて宿泊してきました かなり遅れた優さんへのお誕生日プレゼント」と、息子と濱口さんとのスリーショットなどを公開していた南さん。ホテルの内装やおいしそうな料理も披露しているので、気になる人はぜひチェックしてみてくださいね。
(文:橋酒 瑛麗瑠)