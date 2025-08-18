●答えはどれでしょう?
英語を話す・書く上で欠かせないのが文法力です。そこで、基礎力を楽しくチェックできる「穴埋めクイズ」を用意しました。実際の会話やビジネスでも役立つ内容なので、英語力に自信がある人も、ちょっと不安な人もぜひチャレンジしてみて!

今回は、TOEIC Programを展開する「国際ビジネスコミュニケーション協会(IIBC)」協力のもと、3択のクイズ形式にしてお届けしていきます。

あなたのレベルはどれくらい!?

○■答えはどれでしょう?

空欄に入る単語は、次のうちどれでしょう?

Drivers who park in the municipal lot without a permit may have to pay a ________ of $200.

A. budget

B. term

C. fine

D. rule

答えはどーれだ!

――正解は次のページで!

●正解はこちら!
○【答え】(C) fine

答えはどーれだ!

「無断駐車のドライバー」が主語で、述語部分は「支払わなければならないことになっている」、さらに文末に200ドルという金額が示されているので、（C)「罰金」が正解となります。

そのほかの選択肢も見ていきましょう。

(A) budget「予算」

(B) term「期間」

(D) rule「法律」

【訳】

Drivers who park in the municipal lot without a permit may have to pay a fine of $200.

無断で市営駐車場に駐車をするドライバーは、200ドルの罰金を払わなければならないことになっています。

いかがでしたか? 英語に関する新しい知識をゲットしてみてください。それでは次回をお楽しみに!!

○【協力】一般財団法人 国際ビジネスコミュニケーション協会(IIBC: The Institute for International Business Communication)



「人と企業の国際化の推進」を基本理念とし、1986年に設立。「グローバルビジネスにおける円滑なコミュニケーションの促進」をミッションとし、国内外の関係機関と連携しながらTOEIC(R) Programおよびグローバル人材育成プログラムを展開している。