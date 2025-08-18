大人の英語文法クイズ 第5回 【レベル2】次の空欄に入る単語はどれでしょう?
●答えはどれでしょう?
英語を話す・書く上で欠かせないのが文法力です。そこで、基礎力を楽しくチェックできる「穴埋めクイズ」を用意しました。実際の会話やビジネスでも役立つ内容なので、英語力に自信がある人も、ちょっと不安な人もぜひチャレンジしてみて!
今回は、TOEIC Programを展開する「国際ビジネスコミュニケーション協会(IIBC)」協力のもと、3択のクイズ形式にしてお届けしていきます。
あなたのレベルはどれくらい!?
○■答えはどれでしょう?
空欄に入る単語は、次のうちどれでしょう?
Drivers who park in the municipal lot without a permit may have to pay a ________ of $200.
A. budget
B. term
C. fine
D. rule
答えはどーれだ!
――正解は次のページで!
●正解はこちら!
○【答え】(C) fine
答えはどーれだ!
「無断駐車のドライバー」が主語で、述語部分は「支払わなければならないことになっている」、さらに文末に200ドルという金額が示されているので、（C)「罰金」が正解となります。
そのほかの選択肢も見ていきましょう。
(A) budget「予算」
(B) term「期間」
(D) rule「法律」
【訳】
Drivers who park in the municipal lot without a permit may have to pay a fine of $200.
無断で市営駐車場に駐車をするドライバーは、200ドルの罰金を払わなければならないことになっています。
いかがでしたか? 英語に関する新しい知識をゲットしてみてください。それでは次回をお楽しみに!!
○【協力】一般財団法人 国際ビジネスコミュニケーション協会(IIBC: The Institute for International Business Communication)
「人と企業の国際化の推進」を基本理念とし、1986年に設立。「グローバルビジネスにおける円滑なコミュニケーションの促進」をミッションとし、国内外の関係機関と連携しながらTOEIC(R) Programおよびグローバル人材育成プログラムを展開している。
