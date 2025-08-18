¥í¥·¥¢ NATO¤È»÷¤¿·Á¤Î¡Ö°ÂÁ´¤ÎÊÝ¾Ú¡×¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤ËÍ¿¤¨¤ë¤³¤È¤òÍÆÇ§¤«¡¡ÊÆ¡¦¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê²ñÃÌ¤Ï18Æü³«ºÅ¤Ø
¥¢¥á¥ê¥«¤È¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Î¼óÇ¾²ñÃÌ¤¬¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤Î¼óÇ¾¤é¤âÆ±ÀÊ¤·¤Æ¡¢18Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿¤Ê¤«¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥¦¥£¥Ã¥È¥³¥ÕÆÃ»È¤ÏNATO¡áËÌÂçÀ¾ÍÎ¾òÌóµ¡¹½¤È»÷¤¿·Á¤Î¡Ö°ÂÁ´¤ÎÊÝ¾Ú¡×¤ò¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤ËÍ¿¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥×¡¼¥Á¥óÂçÅýÎÎ¤¬¹ç°Õ¤·¤¿¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥¢¥á¥ê¥«¤È¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Î¼óÇ¾²ñÃÌ¤Ï¥ï¥·¥ó¥È¥ó¤Ç18Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ëÍ½Äê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢EU¤Î¥Õ¥©¥ó¥Ç¥¢¥é¥¤¥¨¥ó°Ñ°÷Ä¹¤Ï¥¼¥ì¥ó¥¹¥¡¼ÂçÅýÎÎ¤«¤é¤ÎÍ×Ë¾¤Î¤â¤È¡¢¤³¤Î²ñÃÌ¤ËÆ±ÀÊ¤¹¤ë¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¥É¥¤¥Ä¤Î¥á¥ë¥Ä¼óÁê¤ä¥Õ¥é¥ó¥¹¤Î¥Þ¥¯¥í¥óÂçÅýÎÎ¤é¤â»²²Ã¤òÉ½ÌÀ¡£¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤Î¼óÇ¾¤é¤Ï¡Ö¹ñ¶¤ÏÉðÎÏ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÊÑ¹¹¤µ¤ì¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤È°ì´Ó¤·¤Æ¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤¦¤·¤¿¤Ê¤«¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê»Ù±ç¤Ë´Ø¤¹¤ëÍ»Ö¹ñ¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥ó²ñ¹ç¤¬³«¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¥Õ¥é¥ó¥¹¡¡¥Þ¥¯¥í¥óÂçÅýÎÎ
¡Ö¤³¤Î²ñµÄ¤ÎÌÜÅª¤Ï¡¢²æ¡¹¤¬µá¤á¤ë¡Ø°ÂÁ´¤ÎÊÝ¾Ú¡Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ´°Á´¤ËÌÀ³Î¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤À¡×
¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤Î¼óÇ¾¤é¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡¢¥È¥é¥ó¥×»á¤¬¡È¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤¬ÅìÉô2½£¤ò¥í¥·¥¢¤Ë°ú¤ÅÏ¤»¤ÐÏÂÊ¿¹ç°Õ¤¬²ÄÇ½¡É¤À¤È¤¹¤ë¹Í¤¨¤òÅÁ¤¨¤¿¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢²ñ¹ç¤Ç¤Ï¡Ö¼«¹ñ¤ÎÎÎÅÚ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤¬·èÄê¤ò²¼¤¹¡×¤È¤¤¤¦¸«²ò¤ò³ÎÇ§¡£
ÀÐÇËÁíÍý¤Ï¡Ö¼ç¸¢¤ÈÎÎÅÚ¤Î°ìÂÎÀ¤Ë´Ø¤ï¤ëÌäÂê¤Ï¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤ò´Þ¤á¤ë·Á¤ÇµÄÏÀ¤µ¤ì¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤È»ØÅ¦¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥Þ¥¯¥í¥óÂçÅýÎÎ¤Ï¡¢¥×¡¼¥Á¥óÂçÅýÎÎ¤¬¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤â¸ò¤¨¤¿²ñÃÌ¤Ë±þ¤¸¤Ê¤¤¾ì¹ç¡¢À©ºÛ¤Ê¤É¤Î°µÎÏ¤ò°Ý»ý¤¹¤Ù¤¤À¤ÈÁÊ¤¨¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
°ìÊý¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥¦¥£¥Ã¥È¥³¥ÕÆÃ»È¤Ï¡¢ÊÆ¥í¼óÇ¾²ñÃÌ¤ÎÆâÍÆ¤È¤·¤ÆNATO¤È»÷¤¿·Á¤Î¡Ö°ÂÁ´¤ÎÊÝ¾Ú¡×¤ò¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤ËÍ¿¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤È¥×¡¼¥Á¥óÂçÅýÎÎ¤¬¹ç°Õ¤·¤¿¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤¢¤ë²ÃÌÁ¹ñ¤Ø¤Î¹¶·â¤òÁ´²ÃÌÁ¹ñ¤ËÂÐ¤¹¤ë¹¶·â¤È¸«¤Ê¤¹¤È¤¤¤¦ËÉ±ÒÂÎÀ©¤ò¥¢¥á¥ê¥«¤ä¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ³Æ¹ñ¤¬¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤ËÍ¿¤¨¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢¥¦¥£¥Ã¥È¥³¥Õ»á¤Ï¡Ö¾ùÊâ¤ò°ú¤½Ð¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ï¤µ¤¤Û¤É¡¢¼«¿È¤ÎSNS¤Ç¡Ö¥¼¥ì¥ó¥¹¥¡¼ÂçÅýÎÎ¤Ï¡¢Ë¾¤á¤Ð¥í¥·¥¢¤È¤ÎÀïÁè¤ò¤Û¤ÜÂ¨ºÂ¤Ë½ª·ë¤µ¤»¤ë¤³¤È¤âÀï¤¤Â³¤±¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤ë¡×¤ÈÅê¹Æ¡£¡Ö¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤¬NATO¤Ë²ÃÌÁ¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
