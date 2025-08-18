¤ªËßÌÀ¤±¤â³ÆÃÏ¤ÇÌÔÎõ¤Ê½ë¤µ 40¡îÇ÷¤ëÃÏ°è¤â¡¡ÅìµþÅÔ¿´¤Ç¤Ï10Æü¤Ö¤ê¤ËÌÔ½ëÆü ¡ÖÇ®Ãæ¾É·Ù²ü¥¢¥é¡¼¥È¡×23ÅÔÉÜ¸©¤ËÈ¯É½
¤ªËßÌÀ¤±¤Î¤¤ç¤¦¤â³ÆÃÏ¤ÇÌÔÎõ¤Ê½ë¤µ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£´ØÅì¤«¤éÅì³¤¤Ç¤Ï40¡î¤ËÇ÷¤ëÃÏ°è¤â½Ð¤Æ¤¤½¤¦¤Ç¡¢¡ÖÇ®Ãæ¾É·Ù²ü¥¢¥é¡¼¥È¡×¤Ï23¤ÎÅÔÉÜ¸©¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
µ¼Ô
¡Ö¤ªËßÌÀ¤±¤ÎÅìµþ¡¦¿·¶¶¤Ç¤¹¡£²¹ÅÙ·×¤Ï36¡î¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¤¤ç¤¦¤âÄ«¤«¤éµ¤²¹¤¬¾å¾º¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÅìµþÅÔ¿´¤Ç¤Ï¸áÁ°11»þ»þÅÀ¤Ç35.5¡î¤ò´ÑÂ¬¡£10Æü¤Ö¤ê¤ÎÌÔ½ëÆü¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²ñ¼Ò°÷
¡Ö¤â¤¦½ë¤¹¤®¤Æ¡Ê²ñ¼Ò¤Ë¡ËÍè¤ë¤Î¤òÌÂ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡Ê¤³¤Î½ë¤µ¤¬¡Ë¤¤¤Ä½ª¤ï¤ë¤Î¤«¡£Áá¤¯½ª¤ï¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¡×
¡Ö½ë¤¯¤Æ¤Á¤ç¤Ã¤ÈµÙ¤ó¤Ç¤«¤é¹Ô¤³¤¦¤«¤Ê¡£µÙ¤ß¤ËÈ¡´Û¤ÎÊý¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤Æ¡¢²¹ÅÙº¹¤¬10ÅÙ°Ê¾å¤¢¤ë¤Î¤ÇÂÎ¤¬¤Þ¤À´·¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×
ÆüÃæ¤ÎÍ½ÁÛºÇ¹âµ¤²¹¤Ï¡¢·²ÇÏ¸©Á°¶¶»Ô¤äºë¶Ì¸©·§Ã«»Ô¡¢Ì¾¸Å²°»Ô¤ä´ôÉì»Ô¤Ç39¡î¤È¡¢40¡î¤ËÇ÷¤ë´í¸±¤Ê½ë¤µ¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÖÇ®Ãæ¾É·Ù²ü¥¢¥é¡¼¥È¡×¤Ï¡¢Åìµþ¡¦ÀéÍÕ¡¦¿ÀÆàÀî¡¦°¦ÃÎ¡¦µþÅÔ¤Ê¤É¤Î23ÅÔÉÜ¸©¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ú¤Â³¤¡¢ÂÎÄ´´ÉÍý¤Ê¤É¤ËÃí°Õ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
