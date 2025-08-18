「しし座（獅子座）」2025年8月18日〜8月24日の運勢！ 章月綾乃の【大人のための星占い】
占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃の12星座占い。2025年8月18日〜8月24日の運勢を西洋占星術で占います。
まずは、パワーチャージを。
運気は、エアポケットへ。
これまでの緊張が消えて、ポカンと呆けてしまいそう。やるべきことは目の前に山積みですが、どこから手をつけていいかよく分からないはず。仕事や子育てなど、待ったなしの部分をこなして、日常を回していきましょう。
他は、省エネでいいと割り切って。食事は作らなくても、買ってくる、外食するで、なんとかなるし、掃除や洗濯も気が向いたらでよいでしょう。自分を労わり、少し休んで。週末の買い物、整理整頓は、よい区切りとなるはず。
愛は「お願い」が魔法の言葉に。漢方薬やサプリがよい助けとなるはず。
(文:章月 綾乃（占いガイド）)
しし座／獅子座（7月23日〜8月22日生まれ）チューニングタイム。
