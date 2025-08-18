「かに座（蟹座）」2025年8月18日〜8月24日の運勢！ 章月綾乃の【大人のための星占い】
占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃の12星座占い。2025年8月18日〜8月24日の運勢を西洋占星術で占います。
ワガママに生きる。
脱・いい子のススメ。
いつもならば、「やるべきことをやってから遊ぶ」が基本ルールですが、今週に限っては、「やりたいことをやってから、つじつまを合わせる」がいいみたい。なぜなら、遊びたくて気もそぞろになりやすいからです。運が強い時は、「ギリギリかも？」「無理かも？」が、ギリギリセーフ、無事に完了といい感じに収まっていきますので、自分を信じて好きなようにやりましょう。
先に楽しんでしまえば、超早起きや徹夜の作業になっても、「やるしかない」で頑張れます。オフもオンも、完全燃焼を目指して。
恋愛は、二の次。放っておいて大丈夫。
(文:章月 綾乃（占いガイド）)
かに座／蟹座（6月22日〜7月22日生まれ）
