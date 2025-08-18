「ふたご座（双子座）」2025年8月18日〜8月24日の運勢！ 章月綾乃の【大人のための星占い】
占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃の12星座占い。2025年8月18日〜8月24日の運勢を西洋占星術で占います。
濃やかに気を配る。
「またか」という気持ちになるでしょう。
お盆休み前の面倒くささが再び戻ってきます。「これくらい自分でやってくれ」「いいかげん覚えて」というあなたのご不満はもっともなのですが、ここで突き放すと、「じゃあ、辞めます」「自分には無理です」と脱落のきっかけになりかねません。
ウソも方便で、「私よりも筋がいいですよ」「自分はもっと時間がかかったなあ」的なさりげないよいしょをプラスして、後進育成スキルを磨きましょう。我慢、忍耐、包容も、実力のうち。
愛も、マメなケアで磨き上げて。
オフは、喧騒（けんそう）、雑務から離れてリラックスを。
(文:章月 綾乃（占いガイド）)
