【2025年8月】今週発売! ファミマの新商品5選まとめてご紹介
お盆休みが終わり、8月も後半戦となります。暑さもまだまだ厳しい中、元気に楽しんでいきたいものですね。
暑いとどうしてもキッチンに立つのも億劫です。そんなときに気軽に利用できるコンビニの店頭には、今週もぞくぞく新商品が到着していますよ。
2025年8月の新商品5選まとめ(8月19日〜8月25日)
ファミリーマート2025年8月の新商品
本記事ではファミリーマートで購入できるお弁当や麺類、スイーツなどの新商品情報をご紹介。香ばしく焼き上げた玉子焼きをのせたSPAM®むすび、6種具材と辛みそをトッピングした旨辛ビビンバ、クラウンメロンのホイップクリーム入りのメロンパン、有名店監修の豚玉お好み焼など、個性豊かな新メニューが登場しています。
「SPAM®むすび 玉子焼き・ペッパーマヨネーズ」(345円)
「SPAM®むすび 玉子焼き・ペッパーマヨネーズ」(345円)
価格 : 345円
発売地域：北海道、東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州
「SPAM®」の上に玉子焼きをのせた、俵型の「SPAM®むすび」。玉子焼きは、おむすび製造工場で毎日、香ばしく焼き上げています。コショウを混ぜたマヨネーズで、味わいにアクセントを付けました。
「旨辛ビビンバ（麦入りごはん）」(538円)
「旨辛ビビンバ（麦入りごはん）」(538円)
価格 : 538円
発売地域：北海道、東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州、沖縄
麦入りごはんで仕立てたビビンバ。そぼろやナムルなど6種具材と、魚粉などの旨みを加えた辛みそをトッピングしています。
「クラウンメロンパン」(150円)
「クラウンメロンパン」(150円)
価格 : 150円
発売地域：北海道、東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州
クラウンメロンが香るビスケット生地をかぶせたメロンパン。クラウンメロンのホイップクリームを入れました。なお北海道は一部仕様が異なります。
「冷たい生パスタ チキンとバジル」(538円)
「冷たい生パスタ チキンとバジル」(538円)
価格 : 538円
発売地域：関東、東海、関西、九州
※九州地方は宮崎県・鹿児島県での取り扱いです。
もちもちとした食感が特徴の冷たい生パスタ。コンソメなどの旨みを感じるバジルのソースで、具材はサラダチキン、トマト、ほうれん草、チーズです。なお、九州地方は宮崎県・鹿児島県での取り扱いとなります。
「ぼてぢゅう監修 お好み焼豚玉」(598円)
「ぼてぢゅう監修 お好み焼豚玉」(598円)
価格 : 598円
発売地域：北海道、東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州
「ぼてぢゅう」監修の商品。かつおだしの旨みをきかせた特製のお好み焼で、ソース、からしマヨソース、かつお節をトッピングしました。
まとめ
8月19日発売の新商品は、そぼろやナムルなど6種具材を味わえる「旨辛ビビンバ（麦入りごはん）」、もちもち食感が特徴の「冷たい生パスタ チキンとバジル」、かつおだしの旨みをきかせた「ぼてぢゅう監修 お好み焼豚玉」など本格的かつ個性豊かなアイテムが登場。
また、小腹の空いた時にありがたい「SPAM®むすび 玉子焼き・ペッパーマヨネーズ」や、甘いものが欲しい時にぴったりのホイップクリーム入り「クラウンメロンパン」も注目のメニューです。
みなさんも気になる商品があったらぜひ、店頭でチェックしてみてはいかがでしょうか。
その他商品はこちらをチェック : FamilyMart 【今週の新商品】
※画像は公式ホームページより引用
暑いとどうしてもキッチンに立つのも億劫です。そんなときに気軽に利用できるコンビニの店頭には、今週もぞくぞく新商品が到着していますよ。
2025年8月の新商品5選まとめ(8月19日〜8月25日)
ファミリーマート2025年8月の新商品
本記事ではファミリーマートで購入できるお弁当や麺類、スイーツなどの新商品情報をご紹介。香ばしく焼き上げた玉子焼きをのせたSPAM®むすび、6種具材と辛みそをトッピングした旨辛ビビンバ、クラウンメロンのホイップクリーム入りのメロンパン、有名店監修の豚玉お好み焼など、個性豊かな新メニューが登場しています。
「SPAM®むすび 玉子焼き・ペッパーマヨネーズ」(345円)
価格 : 345円
発売地域：北海道、東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州
「SPAM®」の上に玉子焼きをのせた、俵型の「SPAM®むすび」。玉子焼きは、おむすび製造工場で毎日、香ばしく焼き上げています。コショウを混ぜたマヨネーズで、味わいにアクセントを付けました。
「旨辛ビビンバ（麦入りごはん）」(538円)
「旨辛ビビンバ（麦入りごはん）」(538円)
価格 : 538円
発売地域：北海道、東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州、沖縄
麦入りごはんで仕立てたビビンバ。そぼろやナムルなど6種具材と、魚粉などの旨みを加えた辛みそをトッピングしています。
「クラウンメロンパン」(150円)
「クラウンメロンパン」(150円)
価格 : 150円
発売地域：北海道、東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州
クラウンメロンが香るビスケット生地をかぶせたメロンパン。クラウンメロンのホイップクリームを入れました。なお北海道は一部仕様が異なります。
「冷たい生パスタ チキンとバジル」(538円)
「冷たい生パスタ チキンとバジル」(538円)
価格 : 538円
発売地域：関東、東海、関西、九州
※九州地方は宮崎県・鹿児島県での取り扱いです。
もちもちとした食感が特徴の冷たい生パスタ。コンソメなどの旨みを感じるバジルのソースで、具材はサラダチキン、トマト、ほうれん草、チーズです。なお、九州地方は宮崎県・鹿児島県での取り扱いとなります。
「ぼてぢゅう監修 お好み焼豚玉」(598円)
「ぼてぢゅう監修 お好み焼豚玉」(598円)
価格 : 598円
発売地域：北海道、東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州
「ぼてぢゅう」監修の商品。かつおだしの旨みをきかせた特製のお好み焼で、ソース、からしマヨソース、かつお節をトッピングしました。
まとめ
8月19日発売の新商品は、そぼろやナムルなど6種具材を味わえる「旨辛ビビンバ（麦入りごはん）」、もちもち食感が特徴の「冷たい生パスタ チキンとバジル」、かつおだしの旨みをきかせた「ぼてぢゅう監修 お好み焼豚玉」など本格的かつ個性豊かなアイテムが登場。
また、小腹の空いた時にありがたい「SPAM®むすび 玉子焼き・ペッパーマヨネーズ」や、甘いものが欲しい時にぴったりのホイップクリーム入り「クラウンメロンパン」も注目のメニューです。
みなさんも気になる商品があったらぜひ、店頭でチェックしてみてはいかがでしょうか。
その他商品はこちらをチェック : FamilyMart 【今週の新商品】
※画像は公式ホームページより引用