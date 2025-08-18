秋田市出身でプロ野球・阪神タイガースの石井大智投手が17日夜、40試合連続無失点の日本プロ野球、新記録を達成しました。



1勝1敗で迎えた巨人との首位攻防第3戦。



阪神の石井は2点リードの8回ウラ、4番手としてマウンドに上がります。



クリーンナップと当たることを計算し、良い準備ができていたという石井。



3番・泉口を1球で打ち取ります。





続く4番・岡本には内野安打を許しますが、5番キャベッジ。150キロのストレートで三振を奪います。2020年のドラフトでは、支配下選手として12球団最後に名前が呼ばれた石井。自分の価値を高めたいと地道にトレーニングを重ねてきました。これで石井は40試合連続無失点。日本プロ野球、新記録を達成しました。石井大智投手「記録というよりもチームが首位ですごくいい位置にいますし、このまま勝ち続けて藤川球児監督を優勝監督にしたいとブルペン陣みんなそう思ってるんで、これからの試合も頑張りたい」2位・巨人との3連戦を勝ち越し、優勝へのマジックを22とした阪神。石井投手は「これからもチームの勝利に貢献できるよう100パーセントの準備をしていつも通りマウンドに上がりたい」と話し、2年ぶりのリーグ制覇に向けて気を引き締めていました。