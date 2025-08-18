¥É·³¤ËÊú¤¯¤Þ¤µ¤«¤Î·üÇ°¡Öµö¤µ¤ì¤ó¤¾¡©¡×¡¡3Ï¢¾¡¸å¤ËÏ³¤ì¤¿À¼¡Ä°Ì´¤Ï¡Ö¥·¥ã¥ì¤Ë¤Ê¤é¤ó¤è¡×
¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï19Æü¤«¤éÅ¨ÃÏ¤Ç¥í¥Ã¥¡¼¥º4Ï¢Àï
¡ÚMLB¡Û¥É¥¸¥ã¡¼¥¹ 5¡¼4 ¥Ñ¥É¥ì¥¹¡ÊÆüËÜ»þ´Ö18Æü¡¦¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡Ë
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï15Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö16Æü¡Ë¤«¤é¤Î¥Ñ¥É¥ì¥¹¤È¤Î¼ó°Ì¹¶ËÉ¥«¡¼¥É¤ò3Ï¢¾¡¤Ç½ª¤¨¤¿¡£¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°À¾ÃÏ¶è¼ó°Ì¤ËÉâ¾å¤·¡¢2°Ì¥Ñ¥É¥ì¥¹¤Ë2¥²¡¼¥àº¹¤ò¤Ä¤±¤¿¡£19Æü¡ÊÆ±20Æü¡Ë¤«¤é¤ÏÅ¨ÃÏ¤Ç¥í¥Ã¥¡¼¥ºÀï¤ò·Þ¤¨¤ë¤¬¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ï¡Ö¤½¤¦´ÊÃ±¤Ë¤Ï¾¡¤Æ¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡×¡ÖÉé¤±±Û¤·¤È¤«µö¤µ¤ì¤ó¤¾¡©¡×¤ÈºÇ²¼°ÌµåÃÄ¤È¤Î4Ï¢Àï¤ËÉÔ°Â¤ÎÀ¼¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÉÔ¿¶¤Ë¶ì¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¥Ù¥Ã¥Ä¤Î¾¡¤Á±Û¤·ËÜÎÝÂÇ¤Ç3Ï¢¾¡¤ò¿ë¤²¤¿¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡£¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡¢¥í¥Ã¥¡¼¥º¤â¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥Ð¥Ã¥¯¥¹¤òÁê¼ê¤Ë3Ï¢¾¡¡£3Æü¡ÊÆ±4Æü¡Ë¤ÎËÜµòÃÏ¤Ç¤Î¥Ñ¥¤¥ì¡¼¥ÄÀï°Ê¹ß¡¢8Ï¢ÇÔ¤òµÊ¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢12Æü¡ÊÆ±13Æü¡Ë¤ÎÅ¨ÃÏ¡¦¥«¡¼¥¸¥Ê¥ë¥¹Àï¤Ë0-3¤Ç¾¡Íø¤¹¤ë¤È¡¢15Æü¡ÊÆ±16Æü¡Ë¤Î¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥ÉÀï¤«¤é3Ï¢¾¡¡£Àª¤¤¤ò¤Ä¤±¤ÆËÜµòÃÏ¤Î¥¯¥¢¡¼¥º¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤Ç¼ó°Ì¤Î¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ò·Þ¤¨·â¤Ä¡£
¡¡ºÇ²¼°ÌµåÃÄ¤¬¾ú¤·½Ð¤¹¡ÈÉÔµ¤Ì£¤µ¡É¤Ë¡Ö¥í¥Ã¥¡¼¥º¡¢¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥Ð¥Ã¥¯¥¹¤Ë3¥¿¥Æ¿©¤é¤ï¤»¤ÆÌîµå¤¬³Ú¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¤«¤éÁ´Á³Éî¤ì¤Ê¤¤¡£¼ã¤¤¥Á¡¼¥à¤ÎÉÝ¤µ¤¬½Ð¤ë¤«¤â¤è¡×¡Ö¥í¥Ã¥¡¼¥º¤Ë¥¹¥¤¡¼¥×¤µ¤ì¤¿¤ê¤·¤Ê¤¤¤è¤Ê¡©¡×¡Ö¥í¥Ã¥¡¼¥º¤Ë¾¡¤Á±Û¤µ¤ì¤¿¤é¥·¥ã¥ì¤Ë¤Ê¤é¤ó¤è¡×¡ÖÅê¼êÇË²õµå¾ì¥¯¥¢¡¼¥º¡¦¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤À¤·ÉÔ°Â¤À¤±¤É¡¢¼è¤ê¤³¤Ü¤·¤¬¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¡×¤È¥Õ¥¡¥ó¤âÌýÃÇÂçÅ¨¤È·Ù¾â¤òÌÄ¤é¤·¤¿¡£
¡¡¥í¥Ã¥¡¼¥º¤Ï17Æü¡ÊÆ±18Æü¡Ë»þÅÀ¤Ç35¾¡89ÇÔ¡£¼Ú¶â54¤òÊú¤¨¡¢¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°À¾ÃÏ¶è¤ÇÃÇ¥È¥Ä¤ÎºÇ²¼°Ì¤ËÄÀ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£º£µ¨¤Î¥É¥¸¥ã¡¼¥¹Àï¤â¤³¤³¤Þ¤Ç0¾¡6ÇÔ¤È°ìÅÙ¤â¾¡¤Æ¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢ÌÀÆü¤«¤é¤Î4Ï¢Àï¤Ï¤É¤ó¤Ê·ëËö¤ò·Þ¤¨¤ë¤À¤í¤¦¤«¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë