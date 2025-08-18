◇2025/26SOMPO WEリーグ 第2節 日テレ・東京ヴェルディベレーザ5-0ノジマステラ神奈川相模原（17日 味の素フィールド西が丘）。連覇を狙う日テレ・東京ヴェルディベレーザがホーム開幕戦で5-0での大勝です。

日テレ・ベレーザは、開幕節でライバルINAC神戸レオネッサ相手に黒星を喫しています。昨季女王としてホーム開幕戦は白星スタートとしたいところです。

ただ、前半は13分に新たな背番号10番・菅野奏音選手のシュートがバーをたたくなど、惜しいシーンが続きます。結局、前半は両チーム、スコアレスで折り返します。

迎えた後半15分、北村菜々美選手の先制ゴールが決まると怒濤のゴールラッシュ。眞城美春選手、樋渡百花選手、松永未夢選手、土光真代選手が続き、結局5-0で大勝を収めました。

試合後、先制ゴールを挙げた北村選手は「前でボールを受けられるタイミングも多かったので、シュートのシーンは、もう打つしかないと思って打って入ったので良かったです。」と振り返りました。

また初勝利を飾った楠瀬直木監督は「まだチーム作りでは道半ばのところが大きいのですが、みんな焦らずにしっかりチームのコンセプトを遂行しながらやってくれたので、今日は良い勝ち方ができたのかなと思っています」と語りました。

そして、フル出場した新戦力の塩越柚歩選手については「（サッカー戦術のトレンドについて）塩越と『またファンタジスタの時代がくる』と話しています。偉そうですが、女子サッカーはこんなに面白いよ、素敵だよ、というところを表現できたら良いですね」と、今季の抱負を語りました。

日テレ・東京ヴェルディベレーザは、次戦8月24日(日)、ホーム西が丘で暫定首位につけた三菱重工浦和レッズレディースと対戦します。