福井梨莉華、“秘蔵”ランジェリーカット初解禁 “マシュマロボディ”大開放
俳優の福井梨莉華（20）が、18日発売『週刊ヤングマガジン』38号の巻中グラビアに登場した。
【別カット】無防備な表情で豊満ボディを見せた福井梨莉華
福井は、2005年1月12日生まれ、岐阜県出身。高校卒業後、2023年にドラマ『高校生日記〜キミとつくる青春〜』（NHK）のオーディションに合格し、俳優として芸能界の道へ。翌24年9月にグラビアデビューを果たし、屈託のない笑顔と抜群のプロポーションで数々の雑誌の表紙を飾り、多くのファンからは「グラビア界の大本命」と呼ばれるようになった。
10月29日に1st写真集『福井梨莉華 1st 写真集（仮）』（講談社）をリリース予定の福井。今回は、バリ島で撮り下ろした秘蔵カットを大公開。初解禁となるランジェリーカットなど、“マシュマロボディ”を存分に開放している。
そのほか、表紙・巻頭グラビアに、「ミスマガジン2024」の葉月くれあ、山本杏、花城奈央、 尾茂井奏良、大西陽羽、古田彩仁、巻末グラビアには早川聖菜＆早川夢菜が登場する。
