BLACKPINK・LISA、“かつての恋人”坂口健太郎の至近距離動画を公開 美脚＆へそチラの大胆ショットも
BLACKPINKのLISAが、 18日までに自身のインスタグラムを更新。俳優の坂口健太郎と共演した、「Dream」のショートフィルム撮影でのオフショットを公開した。
【写真】LISAが公開！坂口健太郎の至近距離ショット ラブラブなオフショットも
同曲は今年2月にリリースしたソロデビューアルバム『Alter Ego』に収録され、際立った存在感を放つ美しいメロディーが特徴。坂口が出演するショートフィルムは、愛と喪失を描くシネマティックな世界観で展開されている。主人公であるLISAが、かつての恋人との甘く切ない記憶を辿り、幸福な瞬間から深い悲しみに至るまでの感情の軌跡を描写。これまでのビジュアル作品では見られなかった、俳優としての新たな一面を垣間見ることができる映像となっている。
LISAは撮影で使用された車やボート、ベッドでのオフショットで、美脚やウエスト見せの大胆ショットを披露。また最後には撮影中、坂口が笑顔でささやいている至近距離の動画も公開している。
ひとつ前の投稿では、坂口とのラブラブなオフショットも公開し話題となっていた。
この投稿に「最高にかわいい」「とても美しい」「思い出しただけで泣ける…」「最後の動画とってもいいです」「2人めっちゃかわいい」「また共演してほしいです」と反響が集まっている。
