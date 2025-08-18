アンタッチャブルの山崎弘也が１７日、ＮＨＫ「有吉のお金発見 突撃！カネオくん」で、家系ラーメンの生みの親と言われる男性の登場に、大興奮した。

この日は「家系ブーム 豚骨ラーメン人気の秘密」がテーマ。その中で「家系ラーメンの生みの親」と呼ばれる吉村実氏がＶＴＲで登場した。

これに山崎は「え？うそ…。すごい、そうそうテレビに出ないですよ。あんまり見た事がない」「めちゃめちゃ怖いからね」と目を丸くした。

吉村氏は通称「吉村会長」と呼ばれる名物店主で、９０年代のドキュメンタリーなどでたびたび登場。「客が帰っちゃうじゃねえか！なにモタモタしてんだ！この野郎！」などの叱責は当たり前の熱血指導が話題となった。

吉村会長は「５０年前、長距離ドライバーやっていて、九州でラーメン食って豚骨うまいなって。東京に行けば東京の醤油もうまい。この真ん中ができねえかなって」と考えたのがいわゆる「家系」と言われる豚骨醤油が出来上がったと説明した。

今も怖いのか？と聞かれた吉村会長は「お前、７７歳だぞ？俺が勝つと思う？絶対負けるわ」と笑っていた。