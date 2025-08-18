あの「ルマンド」がエクレアに!?ブルボン×モンテールのコラボスイーツ開発の背景とこだわりに迫る
さくっと軽やかなクッキー生地と、ココアクリームのやさしい甘さで人気の株式会社ブルボンの定番商品「ルマンド」をイメージした「ルマンド風エクレア」が、洋生菓子を製造・販売する株式会社モンテールから2025年8月1日〜8月31日(日)の期間限定で発売中。今回は、モンテールの担当者に、ルマンド風エクレアの誕生の背景や、ルマンドらしさを表現したコツ、商品のこだわりなどについて話を聞いてみた。
【写真】モンテールの人気定番商品「牛乳と卵のシュークリーム」を再現した“逆コラボ”のミニルマンドも要チェック！
――ルマンドとのコラボ商品発売の目的やターゲットを教えてください。
1954年に創業したモンテールは、昨年10月に創業70周年を迎えてから今までの間、さまざまな特別企画を実施しています。周年企画の一環として、スイーツの多様な楽しみ方やワクワク感をお客様に体験していただくため、各企業様と相互コラボレーションを行いました。
今年1月には、守山乳業様の人気商品「喫茶店の味ココア」をイメージしたシュークリームとエクレアを弊社から発売。守山乳業様からは、シュークリームをイメージしたドリンクが発売されました。また、3月には「ブラックモンブラン」を販売する竹下製菓様とコラボし、弊社からは「ブラックモンブラン」をイメージしたケーキを、竹下製菓様からは弊社の人気定番商品「焼プリン・モンブラン」の味わいをイメージしたアイスを発売し、両コラボとも好評をいただきました。
そして今回は第3弾として、2024年に100周年を迎えたブルボン様と、お互いの周年を記念し、お客様への感謝の気持ちを込めて、おやつの時間をより楽しんでいただけるよう、両社の長く愛され続けている人気定番商品をイメージしたスイーツを共同開発する企画を実施しました。
――ルマンド風エクレアのこだわった点を教えてください。
ルマンド風エクレアに充填されているクリームは、ルマンドをコーティングしている「ココアクリーム」をイメージしています。弊社オリジナルの口溶けなめらかなホイップクリームや自家炊きカスタードに加え、自家製のホワイト生チョコを仕立てて配合しました。ミルク感があり、まろやかで優しいコクが味わえる、ほどよい甘さのクリームに仕上がっています。また、クリームにカラメルチップを加えることで食感に変化をつけ、ルマンドのクッキー生地を思わせるような、サクサクとした食感を表現しました。
――ルマンド風エクレアのアイデアはどのようにして生まれましたか？
今回、相互コラボに際して、ブルボン様からは弊社の「牛乳と卵のシュークリーム」をイメージしたルマンドを発売していただいております。そこで、弊社でもブルボン様の代表商品であるルマンドをイメージした商品を開発しようと考えました。
コラボ商品にエクレアが選ばれたきっかけは、ルマンドがココアクリームでコーティングされているため、同様にチョココーティングされたエクレアで表現してみては？というアイデアでした。商品開発においては、ルマンドの香ばしいクッキー生地の味わいや、コーティングされているほんのり甘くミルキーな「ココアクリーム」のコクのある風味をどう再現するかに苦労しました。そのため、エクレア生地は通常のものではなく、香ばしい風味が楽しめるような生地にし、クリームはミルク感のあるコク深い味わいに仕立てました。
――販売開始後のルマンド風エクレアに対する反響を教えてください。
ありがたいことに、販売開始後からSNSでも多くの反響をいただいております。弊社ファンのお客様はもちろん、ルマンドファンのお客様からもたくさんのコメントをいただいています。「気になっていた商品を見つけた！」という声や、実際に召し上がっていただいた人からの「おいしかった！」といううれしい感想など、たくさんの反応をいただいております。
――モンテールのこだわりやお菓子作りに込めた想いを教えてください。
弊社は戦後復興すぐの砂糖がまだ貴重だった時代に、「お菓子でしあわせを届けたい」という想いから創業しました。こうした想いは、創業から70年を経過した今でも大切に継承されていて、スイーツは笑顔を作るもの、私たちの商品がお客様の幸せなひと時を作れるようにと、コーポレートメッセージに「しあわせにまじめ」というメッセージを掲げています。
商品作りには、専門店のようなスイーツを日常でも手軽に楽しんでいただけるように取り組んでいます。素材のおいしさにこだわり、生乳から仕入れて、工場で風味のよい低温殺菌牛乳を製造するほか、ホイップクリームやチョコ、洋酒などさまざまなオリジナル素材をメーカーさんと共同開発しています。
また、ロールケーキやクレープは手巻きで仕上げるなど、厳選した素材を使用し、手間ひまかけた製法で丁寧に作っています。今回のルマンド風エクレアでも、新鮮な卵や牛乳を使用したカスタードや、なめらかなホワイト生チョコをそれぞれ別で仕立てて、クリームに合わせています。
――最後に一言お願いします！
お客様から日々寄せられる「おいしい」「安心して食べられる」といった、ありがたい感想をとても励みにさせていただいております。その期待にお応えできるよう、これからも「しあわせにまじめ」に、おいしくて、優しくて、ワクワクと胸が弾むような商品作りを行っていきたいです。期間限定のルマンド風エクレアもぜひお楽しみください！
ブルボンとモンテールの周年を記念して実現した今回のコラボレーションは、長年愛されてきた定番商品へのリスペクトと、新たな挑戦が詰まった特別な企画だ。ルマンドのサクサクとした食感と優しいココアクリームの味わいをエクレアで忠実に再現した「ルマンド風エクレア」は、全国各地のスーパーマーケットにて期間限定で販売中。この機会に楽しんでみてはいかが？
【ルマンド風エクレア 商品詳細】
■販売期間：2025年8月1日〜8月31日(日)
■販売エリア：全国
■税込希望小売価格：181円(沖縄のみ224円)
※ルマンド風エクレアは、ルマンドをイメージした商品です。ルマンドのクッキー生地、クリームは使用していません。
※香りづけのために洋酒を使用しています。
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
文＝平岡大和
