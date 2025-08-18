今年は異常な暑さの夏。まだまだ暑い日は続きそうです。そうしたなかで、命を守るためにも”エアコン”の使用を欠かすことができません。

【画像で分かりやすく解説】 「室外機につける”日よけ”効果あるの？」→設置方法によっては逆効果も‼ 日本の伝統文化が”室外機”を救う⁉

さらに追い打ちをかける”物価高”で電気代も節約したい…、最近エアコンの効きが悪いな？と思っている方、設定温度や風向きなどエアコンの使い方も大切ですが、外で頑張っている”室外機”に目を向けてみることも重要だと、空調機器メーカーの「ダイキン工業」が呼びかけています。

見落としがちな”室外機”の役割

エアコンと言えば、部屋の壁に取付けられていたり、家電量販店で展示されている「室内機」の姿をイメージする人が多いと思います。しかし、エアコンは「室内機」と「室外機」の2つがセットで、1つのエアコンです。



そのため「室外機」がその性能を十分に発揮できる状態にないと、エアコンが本来持っている性能を十分に引き出すことができません。



室外機は屋内の熱い空気を屋外に運び出す役割を担っています。

室内で取り除かれた熱を運んでいるのは室内機と室外機を結ぶパイプを通っている｢冷媒」と呼ばれる物質です。取り除かれた熱はこの冷媒に乗せられて運ばれ、室外機で屋外に放出されます。そのため室外機周辺の外気温が何らかの原因で高くなりすぎる（外気温と冷媒の温度差が小さくなる）と、冷却効率が低下してしまい、 エアコンの「効き」が弱くなってしまうことがあるのです。



室外機が動いているベランダでは設置状況や気象状況などにより45度近くまで達することもあると言います【画像①】。

では室外機周辺の気温を下げてあげればいいのか？その発想からか、最近、室外機の上にかぶせる”日よけカバー”などを付けているシーンを目にすることがあります。この日よけカバー【画像②】に、節電などの効果あるのでしょうか？



（ダイキン工業 広報）

「室外機が吸い込む空気の温度を下げる意味で、日よけによる節電効果は期待できます」

（ダイキン工業 広報）

「ただし、室外機の背面や側面にある『吸込口』周辺の風通しや、室外機正面の『吹出口』周辺の風通しが悪くなると、効率的な熱交換の妨げになるため、日よけを作る際には注意が必要です」



なんと、良かれと思ってやっている”日よけカバー”も設置方法次第では、逆効果になるおそれもあるというのです。

日本の知恵が室外機を救う⁉

ダイキン工業では、日よけカバーよりも、日本で古くから使われてきた”よしず”【画像③】や ”すだれ”を使用し、室外機周辺で日陰をつくることを推奨しています。

日差しの当たる窓の外に「よしず」や「すだれ」を設置すると、それだけで太陽の熱が遮断され、部屋の温度上昇を抑える効果があります。



さらに、「よしず」や「すだれ」を使い、室外機に日陰を作ってあげることで、周辺の温度が下がるとともに、風を通し空気の通り道ができるため、エアコンの効きがよくなるというのです。

日本の伝統文化”打ち水”も効果的

”よしず”や”すだれ”に加え、日本の伝統文化”打ち水”も効果的だということです。

室外機の周りに打ち水をすることで、周辺の温度が下がり、室外機が効率的に動くことが期待できるということです【画像④】。

（ダイキン工業 広報）

「室外機は、外気を取り込んで熱交換を行い、冷房時は屋外に熱を排出しています。室外機が吸い込む空気の温度が高いと、エアコンの運転効率は低下します」



「一方で、”室外機周辺への打ち水”によって、室外機が吸い込む空気の温度が下がれば、そのぶん、節電効果が期待できます」



ここで注意したいのが、室外機本体に水をかけることです。室外機に水をかけると室外機の温度が下がり、エアコンの効きがよくなるのでは？と思ってしまいますが…。



（ダイキン工業 広報）

「よく良かれと思って水をかける方もいらっしゃいますが、水を室外機にかけるのは故障の原因になりますのでお控えください」



「（室外機は）基本的には、雨があたったり水にぬれても問題がないように設計はされていますが、室外機の中めがけて高圧洗浄機などで水をかけると電子部品などの故障につながる可能性があります」

大雨で“室外機”が水没した場合 どうすればいい？

ー室外機が汚れた際、掃除するにはどうするのが良いですか？



「手でとれる範囲で、付着した埃やゴミを取り除いていただければ問題ありません」



ダイキン工業によりますと、室外機を掃除する際には、直接水をかけて洗うのではなく、雑巾で拭くなどの方法が推奨されるということです。



また、大雨などで室外機が水没したり、故障した際には、必ずメーカーや販売店に問い合わせてほしいと呼びかけています。



暑い外で頑張っている”室外機”に気をかけてあげることで、お得な夏が過ごせるかもしれません。