º£Æü18Æü¤Î¸á¸å¡¡¶áµ¦¤ÏµÞ¤ËÍë¤¬ÌÄ¤ê¡¢¤É¤·¤ã¹ß¤ê¤Î±«¤¬¹ß¤ë¤ª¤½¤ì¡¡´í¸±¤Ê½ë¤µ¤â
º£Æü18Æü¤Î¸á¸å¤Ï¡¢¶áµ¦ÃÏÊý¤Ç¶ÉÃÏÅª¤ËÍë±À¤¬È¯Ã£¤·¡¢Âì¤Î¤è¤¦¤Ê±«¤¬¹ß¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Å·µ¤¤ÎµÞÊÑ¤ËÃí°Õ¤ò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£´í¸±¤Ê½ë¤µ¤âÂ³¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢Ç®Ãæ¾É¤Ø¤ÎËüÁ´¤ÊÂÐºö¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£Íè½µ¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢ÌÔ½ë¤ÈÅ·µ¤¤ÎµÞÊÑ¤ËÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
º£Æü18Æü¡¡ÆÍÁ³¤ÎÍë±«¤È´í¸±¤Ê½ë¤µ¤ËÃí°Õ
º£Æü18Æü¤Î¶áµ¦ÃÏÊý¤Ï¡¢²Æ¤Î¹âµ¤°µ¤ËÊ¤¤ï¤ì¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£
À²¤ì¤Æ¶¯¤¤Æüº¹¤·¤¬¾È¤êÉÕ¤±¡¢ºÇ¹âµ¤²¹¤ÏºòÆü17Æü¤ÈÂçÂÎÆ±¤¸¤«¹â¤¯¡¢35¡î°Ê¾å¤ÎÌÔ½ëÆü¤Ë¤Ê¤ë½ê¤¬Â¿¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¼¾ÅÙ¤¬¹â¤¯¡¢´í¸±¤Ê½ë¤µ¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£Ç®Ãæ¾É¤Ø¤ÎÂÐºö¤òËüÁ´¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
º£Æü18Æü¤Ï¾å¶õ¤Î±«±À¤ò²¡¤·Î®¤¹É÷¤¬¼å¤¤¤¿¤á¡¢¤Ò¤È¤¿¤Ó±«¤¬¹ß¤ê½Ð¤¹¤È¡¢Æ±¤¸¤è¤¦¤Ê¾ì½ê¤Ç±«±À¤¬È¯Ã£¤ò·«¤êÊÖ¤·¡¢·ÙÊóµé¤ÎÂç±«¤È¤Ê¤ë¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Ê¼¸Ë¸©¤ÎÆîÉô¤Ç¤Ï¡¢º£Æü18Æü¤Î¸á¸å9»þ¤´¤í¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢¶ÉÃÏÅª¤Ë1»þ´Ö¤Ë50¥ß¥ê¤ÎÂì¤Î¤è¤¦¤Ê±«¤¬¹ß¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ÅÚº½ºÒ³²¤äÄã¤¤ÅÚÃÏ¤Î¿»¿å¡¢²ÏÀî¤ÎÁý¿å¤Ë½½Ê¬Ãí°Õ¤ò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¶ÉÃÏÅª¤ÊÂç±«¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤é¤É¤¦¤¹¤ë?
¥²¥ê¥é¹ë±«(¶ÉÃÏÅª¤ÊÂç±«)¤ËÁø¶ø¤·¤¿¤é¡¢¼¡¤Î3¤Ä¤Î¤³¤È¤ò¿´¤¬¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ ´è¾æ¤Ê·úÊª¤ËÆþ¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡£È¯Ã£¤·¤¿ÀÑÍð±À¤Ï¡¢¥²¥ê¥é¹ë±«¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÍîÍë¤äÎµ´¬¤Ê¤É¤ÎÆÍÉ÷¤ò¤â¤¿¤é¤¹¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£²°³°¤Ë¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢¤¹¤°¤Ë´è¾æ¤Ê·úÊª¤ËÆþ¤ê¡¢2³¬°Ê¾å¤Î¡¢Áë¤«¤éÎ¥¤ì¤¿½ê¤ØÈòÆñ¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¢ ºÇ¿·¤Îµ¤¾Ý¾ðÊó¤ò³ÎÇ§¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¥²¥ê¥é¹ë±«¤Ï¡¢¤´¤¯¶¹¤¤ÈÏ°Ï¤Ç¡¢Ã»¤¤»þ´Ö¤ËÂçÎÌ¤Î±«¤¬¹ß¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¡¢ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£±«±À¥ì¡¼¥À¡¼¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ë¤È¡¢¡Öº£¡¢¤É¤³¤Ç±«±À¤¬È¯Ã£¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡×¤È¤¤¤¦¼Â¶·¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¡Ö¤³¤Î¸å¡¢±«±À¤¬¤É¤³¤Ø¿Ê¤à¤Î¤«¡×¤È¤¤¤¦Í½ÁÛ¤â¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£¼«Ê¬¤Î¤¤¤ëÉÕ¶á¤ò³ÈÂç¤¹¤ì¤Ð¡¢¤è¤ê¾Ü¤·¤¯ÃÎ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
£ ÃÏ²¼»ÜÀß¡¦¿åÊÕ¤«¤éÎ¥¤ì¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¥²¥ê¥é¹ë±«¤¬³¹Ãæ¤ÇÈ¯À¸¤¹¤ë¤È¡¢¥¢¥¹¥Õ¥¡¥ë¥È¤Ê¤É¤Ë¤è¤Ã¤Æ¿å¤Ï¤±¤¬°¤¤¤¿¤á¤Ë¡¢»×¤ï¤Ì½ê¤Ë¿å¤¬Î¯¤Þ¤ë¶²¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÃÏ²¼»ÜÀß¤Ë¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢¤Ç¤¤ë¤À¤±Áá¤¯¡¢ÃÏ¾å¤Î¹â¤¤½ê¤Ø°ÜÆ°¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤Þ¤¿¡¢±«½É¤ê¤ò¤¹¤ëºÝ¤Ï¡¢·úÊª¤ÎÃÏ²¼¼¼¤ä¡¢ÃÏ²¼³¹¤òÈò¤±¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¶¶¤Î²¼¤â¡¢Àî¤¬µÞ¤ËÁý¿å¤¹¤ë¶²¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢ÀäÂÐ¤ËÈò¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
25Æü(·î)¤Ë¤«¤±¤ÆµÞ¤ÊÍë±«¤ÈÌÔ½ë¤¬¤È¤Ê¤ê¹ç¤ï¤»
¤³¤ÎÀè1½µ´Ö¤Î¶áµ¦ÃÏÊý¤Ï¡¢ÂçÂÎÀ²¤ì¤Æ¡¢¶¯¤¤Æüº¹¤·¤¬¾È¤êÉÕ¤±¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤¿¤À¡¢¼¾¤Ã¤¿¶õµ¤¤Î±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤ä¤¹¤¯¡¢»³±è¤¤¤òÃæ¿´¤Ë±«¤äÍë±«¤Î½ê¤¬¤¢¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£»Ô³¹ÃÏ¤Ç¤âÆÍÁ³¤ÎÍë±«¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢ºÇ¿·¤Î¾ðÊó¤ËÃí°Õ¤ò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
µ¤²¹¤ÏÊ¿Ç¯¤è¤ê¹â¤¯¡¢¿¿²Æ¤ÈÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤½ë¤µ¤¬Â³¤¯¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
23Æü(ÅÚ)¤«¤é25Æü(·î)¤´¤í¤ËºÆ¤ÓÌÔ½ë¤Î¥Ô¡¼¥¯¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ºÇ¹âµ¤²¹¤Ï¡¢24Æü(Æü)¤ÏÂçºå¤äÆàÎÉ¤Ç38¡î¡¢25Æü(·î)¤ÏµþÅÔ¤Ç38¡î¤ÎÍ½ÁÛ¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢Ä«ÈÕ¤Î¿²¶ì¤·¤µ¤¬¼ý¤Þ¤ëµ¤ÇÛ¤â¤Ê¤¯¡¢Ç®ÂÓÌë(ºÇÄãµ¤²¹25¡î°Ê¾å)¤ÎÂ³¤¯½ê¤¬Â¿¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤ªËßµÙ¤ß¤¬½ª¤ï¤ê¡¢²Æ¤ÎÈè¤ì¤¬½Ð¤ë¤³¤í¤Ç¤¹¡£Ç®Ãæ¾É¤Ø¤ÎÂÐºö¤òÂ³¤±¤Ê¤¬¤é¡¢±ÉÍÜ¤ä¿çÌ²¤ò½½Ê¬¤Ë¤È¤ë¤Ê¤Éµ¬Â§Àµ¤·¤¤À¸³è¤ò¿´¤¬¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
¥Ç¥¤¥µ¡¼¥Ó¥¹,
Åìµþ,
Êè,
Ä¹Ìî,
¥¤¥Ù¥ó¥È,
³ùÁÒ,
ºë¶Ì,
Ï·¿Í¥Û¡¼¥à,
Áòµ·,
¥ê¥Ú¥¢¹©»ö