布団もタオルもこれ1台！省スペースで大容量！【アイリスオーヤマ】の“優秀すぎる”物干しがAmazonで販売中！
ウォーカープラスは、Amazon.co.jp を宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できる手段を提供することを目的に設定されたアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。
布団もタオルもこれ1台！【アイリスオーヤマ】の“優秀すぎる”物干しがAmazonで販売中！
工具不要で、はめこむだけで簡単に組み立てができる物干し。ステンレス巻きスチールパイプを採用しているので、丈夫でサビに強く安心。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
→【アイテム詳細を見る】
場所を取らずにサッと使える。省スペースでたくさん干せる室内物干し。ステンレス製でサビに強く丈夫だから使いやすい。梅雨時期や花粉にお悩みの方の部屋干し対策にもオススメ。毎日使うお布団も乗せるだけで簡単部屋干し。
シャツやバスタオル・靴下などの小物もまとめて干せる。ひとり暮らしやちょい干しにちょうどいいサイズ。
→【アイテム詳細を見る】
バスタオルなら4枚、フェイスタオルなら8枚干せるタオルハンガー付き。使わないときは折りたためば、シャツや丈の長い洗濯物も干しやすい。
布団もタオルもこれ1台！【アイリスオーヤマ】の“優秀すぎる”物干しがAmazonで販売中！
工具不要で、はめこむだけで簡単に組み立てができる物干し。ステンレス巻きスチールパイプを採用しているので、丈夫でサビに強く安心。
→【アイテム詳細を見る】
場所を取らずにサッと使える。省スペースでたくさん干せる室内物干し。ステンレス製でサビに強く丈夫だから使いやすい。梅雨時期や花粉にお悩みの方の部屋干し対策にもオススメ。毎日使うお布団も乗せるだけで簡単部屋干し。
シャツやバスタオル・靴下などの小物もまとめて干せる。ひとり暮らしやちょい干しにちょうどいいサイズ。
→【アイテム詳細を見る】
バスタオルなら4枚、フェイスタオルなら8枚干せるタオルハンガー付き。使わないときは折りたためば、シャツや丈の長い洗濯物も干しやすい。