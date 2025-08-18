冷蔵庫パンパン問題、ついに解決…“猛暑の食材保存”に使える、小型冷蔵庫の新しい使い方
夏は冷蔵庫が飲み物や冷凍食品、作り置きでパンパンに。そこで今回は、猛暑の食材保存に活躍する“冷蔵庫のサブ”アイテムを厳選。ポータブル冷蔵庫から小型冷凍庫、便利な保存容器まで紹介する。
【画像】「一年中使える」「万能でびっくり」パンパンの冷蔵庫を解消！小型冷蔵庫＆保存容器
■冷凍もできるポータブル冷蔵庫
【EUHOMY ポータブル冷蔵庫 18L（-20℃〜20℃）】
車載・家庭両用で使えるコンパクトな18Lモデル。持ち運びやすく、一人暮らしやキャンプの飲み物・食材冷凍に便利。−20℃まで対応し、アイスや冷凍食品の保存も可能。
【注目ポイント】
・−20℃〜20℃まで温度調整可能
・コンパクトな18L容量で省スペース
・家庭用AC・車載DCの3WAY電源対応
・静音設計＆低電圧保護付きで安心使用
【EENOUR 車載冷蔵庫 S32 32L（-20℃〜10℃）】
容量32Lのミドルサイズ。急速冷凍機能や庫内灯を備え、キャンプや車中泊だけでなく、家庭のセカンド冷凍庫としても活躍。LCD温度表示で操作も簡単。
【注目ポイント】
・−20℃まで対応するコンプレッサー式
・32Lの大容量で2〜3人分の食材も収納可能
・AC100V・DC12V/24V対応の2WAY電源
・庫内灯付きで暗所でも出し入れしやすい
【Sumeriy 車載冷蔵庫 50L（-20℃〜20℃）】
大容量50Lで、家族キャンプやまとめ買い食材の冷凍保存にも十分対応。スマート管理機能や省エネ設計で、長時間の使用にも向いている。
【注目ポイント】
・−20℃〜20℃まで温度調整可能
・50Lの大容量で家族向けや長期旅行に最適
・AC・DC両対応で車載＆家庭用OK
・スマート管理機能＆省エネ静音設計
■小型冷凍庫・ミニ冷蔵庫タイプ
【MAXZEN チェストフリーザー 31L】
冷凍・冷蔵の切り替えができるチェスト型。31Lの容量は一人暮らしやサブ冷凍庫に最適で、アイスや氷、冷凍食品を余裕を持って保存できる。コンパクトながら庫内は深さがあり、まとめ買いのパック食品やペットボトルも収納可能。省エネ設計で電気代も控えめ。
【注目ポイント】
・冷凍／冷蔵の切り替え可能
・コンパクト31Lで設置場所を選ばない
・深型設計で収納力◎
・省エネ設計で経済的
【アイリスオーヤマ スリム冷凍庫 31L】
幅47cmのスリム設計で、キッチンの隙間やリビングにも置きやすい小型冷凍庫。冷凍・冷蔵の切り替えが可能で、季節や用途に合わせて柔軟に使える。31L容量で、作り置きのおかずや冷凍ごはん、アイスのストックなど日常的な食品保存にぴったり。
【注目ポイント】
・幅47cmのスリム設計
・冷凍／冷蔵の切り替え可能
・日常的な食品ストックに最適
・設置場所の自由度が高い
【2時間急冷 冷凍庫 65L（ZU60 ブラック）】
大容量65Lで、冷凍食品のまとめ買いや作り置きの保存に頼れるモデル。前開き式で出し入れがしやすく、2時間急冷モードを搭載。耐熱天板付きなので電子レンジなどを上に置け、省スペースで設置可能。
【注目ポイント】
・2時間急冷モード搭載
・大容量65Lでまとめ買いにも対応
・前開き式で出し入れしやすい
・耐熱天板付きで上に家電を置ける
■容量不足解消！サブ冷蔵庫・冷凍庫のメリット＆選び方
夏場やイベント時の容量不足を解消し、冷凍食品や作り置きのストック、セール時のまとめ買いにも対応できるのがサブ冷蔵庫・冷凍庫の魅力。冷蔵・冷凍の切り替えができるモデルなら通年活躍する。選ぶ際は、40L以上の容量、−18℃以下の冷却性能、設置場所に合うサイズや静音性をチェック。急速冷凍や耐熱天板などの機能があると、より使いやすい。
冷蔵庫がパンパンになる夏は、便利な“冷却グッズ”でスペースを補いたい。自宅に合うサブ冷蔵庫・冷凍庫を取り入れて、食材保存をもっと快適に。
