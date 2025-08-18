¾å°Ì7¥Á¡¼¥à¤¬4º¹¡Ö¤³¤ì¤¬Ëâ¶¡×¡¡J1¤ÎºÇ¿·½ç°Ì¡Ä¼ó°ÌÉâ¾å¼ºÇÔ¤Ç¡Ö¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤»ö¤Ë¡×
Çð¤¬²¬»³¤Ë1-2¤ÇÇÔÀï¡¢¼ó°ÌÉâ¾å¼ºÇÔ¤Ç¾¡¤ÁÅÀ4º¹¤ÎÃæ¤Ë7¥Á¡¼¥à¤¬¤Ò¤·¤á¤¯
¡¡J1¥ê¡¼¥°¤ÏÂè26Àá¤ò½ª¤¨¡¢7»î¹çÉé¤±¤Ê¤·¤ÎµþÅÔ¥µ¥ó¥¬F.C.¤¬¼ó°Ì¤ØÉâ¾å¤·¤¿¡£
¡¡¼ó°ÌºÆÉâ¾å¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤â¤¢¤Ã¤¿Çð¥ì¥¤¥½¥ë¤¬ÇÔ¤ì¡¢¾å°ÌÁè¤¤¤Ï¤µ¤é¤Ê¤ëº®ÀïÌÏÍÍ¤Ø¤ÈÆÍÆþ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Á°Àá¼ó°Ì¤ËÎ©¤Ã¤¿¼¯Åç¥¢¥ó¥È¥é¡¼¥º¤ÏËÜµòÃÏ¤Ç¥¢¥Ó¥¹¥ÑÊ¡²¬¤È1-1¤Ç°ú¤Ê¬¤±¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡¢µþÅÔ¤Ï¥Û¡¼¥à¤ÇÅìµþ¥ô¥§¥ë¥Ç¥£¤Ë1-0¤Ç¾¡Íø¡£Î¾¥Á¡¼¥à¤Ï¾¡¤ÁÅÀ48¡¢ÆÀ¼ºÅÀº¹13¤ÇÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤¬¡¢ÁíÆÀÅÀ¤Ç¾å²ó¤ëµþÅÔ¤¬¼ó°Ì¤ËÉâ¾å¤·¤¿¡£
¡¡º£Àá¾¡¤ÁÅÀ50ÅþÃ£°ìÈÖ¾è¤ê¤Î²ÄÇ½À¤â¤¢¤Ã¤¿Çð¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥¸¥¢¡¼¥Î²¬»³¤Ë1-2¤ÇÇÔÀï¡£¾¡¤ÁÅÀ47¤Î¤Þ¤Þ3°Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¥¯¥é¥ÖµÏ¿¤Î7Ï¢¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿Ä®ÅÄ¥¼¥ë¥Ó¥¢¡¢4»î¹çÉé¤±¤Ê¤·¤Î¥µ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥Á¥§¹Åç¡¢¤½¤·¤Æ¥ô¥£¥Ã¥»¥ë¿À¸Í¤¬¾¡¤ÁÅÀ46¤ÇÊÂ¤Ó¡¢¾å°Ì3¥¯¥é¥Ö¤ËÂ³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£7°Ì¤Î±ºÏÂ¥ì¥Ã¥º¤â¾¡¤ÁÅÀ44¤òÀÑ¤ß¾å¤²¤Æ¤ª¤ê¡¢¤ï¤º¤«¾¡¤ÁÅÀ4º¹¤ÎÃæ¤Ë7¥Á¡¼¥à¤¬¤Ò¤·¤á¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡²¼°ÌÁè¤¤¤Ç¤Ï¡¢¹ß³Ê·÷¤Î²£ÉÍF¡¦¥Þ¥ê¥Î¥¹¤È²£ÉÍFC¤¬Â·¤Ã¤Æ¾¡Íø¤·¡¢¾¡¤ÁÅÀ¤ò¿¤Ð¤·¤¿¡£»ÄÎ±·÷¤Î17°Ì¾ÅÆî¥Ù¥ë¥Þ¡¼¥ì¤¬°ú¤Ê¬¤±¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢18°Ì²£ÉÍFM¤È¤Î¾¡¤ÁÅÀº¹¤¬1¤Ë½Ì¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡1»î¹ç¤´¤È¤ËÌÜ¤Þ¤°¤ë¤·¤¤½ç°Ì¤ÎÊÑ²½¤¬µ¯¤³¤ëJ1¥ê¡¼¥°¡£º£Àá¤â¤Þ¤¿¡Ö¤³¤ì¤¬Ëâ¶¤ÎJ¥ê¡¼¥°¡×¡Ö¤Þ¤¿¼ó°ÌÆþ¤ìÂØ¤ï¤Ã¤¿¡×¡Ö¼ó°ÌÁè¤¤¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤»ö¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¤¾¡Ä¡Ä¡×¡Ö¶áÇ¯µ©¤Ë¸«¤ëÀÜÀï¡×¡Ö¤ª¤â¤í¤¤¤Ê¡×¡Ö¹Ó¤ì¤¹¤®¡×¡ÖËÜÅö¤Ë¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Îº£Ç¯¤ÎJ1¡×¤ÈSNS¤ÏÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÊFOOTBALL ZONEÊÔ½¸Éô¡Ë